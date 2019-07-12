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Первоисточник: www.darkhorizons.com Прямая ссылка на новость:
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«Мандалорец» и «Смотри» — самые дорогие многосерийные новинки этого года

По информации The Wall Street Journal, список крупнобюджетных многосерийных постановок этого года возглавляют два сериала от разных цифровых платформ, которые только готовятся начать свою работу. Речь идёт о «Мандалорце» от Disney+ и «Смотри» от Apple TV+. Издание сообщает, что стоимость одного эпизода обоих проектов составляет $ 15 млн.

Приключенческий экшен «Мандалорец» с Педро Паскалем («Игра престолов», «Нарки») в титульной роли стартует 12 ноября. Первый сезон состоит из восьми эпизодов, а значит, обошёлся студии в $ 120 млн, и сумма проекта только будет расти, поскольку буквально вчера создатель сериала Джон Фавро сообщил, что пишет сценарий продолжения, и второй сезон уже находится на предпроизводственной стадии.

Масштабная научно-фантастическая драма «Смотри» с Джейсоном Момоа о мире ослепшего человечества пока не имеет точной даты выхода, но ожидается, что стартует с запуском стриминговой платформы Apple этой осенью. По неофициальным данным, первый сезон сериала также состоит из восьми эпизодов, а значит, обойдётся в аналогичные $ 120 млн.

К слову, оба проекта изначально заявлялись как крупнобюджетные, и буде окажутся успешными, медиа-гиганты вряд ли пожалеют о потраченных средствах.

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