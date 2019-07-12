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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Amazon обзаведётся собственными «Очень странными делами»

Потоковый сервис Amazon отвоевал у конкурентов права на экранизацию комикса Брайана К. Вона Paper Girls, завершающий 30-й выпуск которого выйдет в этом месяце. Соавтор «Истории игрушек 4» Стефани Фольсом займёт пост шоураннера и возглавит сценарную команду проекта в духе ретро.

События разворачиваются в 1988 году. Комикс издательства Image Comics повествует о четырёх 12-летних школьницах Эрин, Маккензи, Карине и Тиффани из предместья Кливленда, Огайо. Подруги, подрабатывающие доставкой газет, оказываются втянуты в войну двух группировок, состоящих из путешественников во времени. Вскоре главные героини и сами отправятся в эпическое приключение сквозь время, повстречаются с самими собой в будущем, узнают свою судьбу и попытаются спасти мир

Производством займутся Plan B и Legendary Television.

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