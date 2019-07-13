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Постер четвёртого сезона «Вероники Марс»

Стриминговый сервис опубликовал основательно потрёпанный постер четвёртого сезона «Вероники Марс» с отлично сохранившейся Кристен Белл. Популярная детективная драма возвращается с восьмисерийным продолжением 26 июля.

Родной городок главной героини Нептун вновь станет местом преступления, расследовать которое берётся частное детективное агентство Марсов.

Помимо Белл в проекте Роба Томаса задействованы Энрико Колантони, Джейсон Доринг, Райан Хансен, Перси Даггс III, Фрэнсис Капра, Дэвид Старзик, Макс Гринфилд, Адам Роуз, Донн Льюис, Кирби Хауэлл-Баптисте, Дж. К. Симмонс и Пэттон Освальт.

Постеры сериала «Вероника Марс»
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