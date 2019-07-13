Ая Кэш может сыграть главного злодея во втором сезоне «Пацанов» от Amazon

Безбашенный супергеройский боевик «Пацаны» от Amazon ещё не вышел, а в его успехе, кажется, никто не сомневается. В том числе сами создатели во главе с шоураннером Эриком Крипке и срежиссировавшими первый сезон Сетом Рогеном и Эваном Голдбергом, которые уже подумывают о пополнении актёрского состава.

Так, по информации издания Deadline, с Аей Кэш («Ты — воплощение порока») ведутся переговоры об участии во втором сезоне по-чёрному комедийного экшена. Актрисе хотят доверить роль могущественного главного злодея Stormfront, нацистского суперсолдата и убеждённого фанатика, который до этого момента всегда был мужчиной (но кому это нынче мешает?). Он летает на сверхзвуковой скорости и генерирует электрические разряды, а внешне описывается как этакая смесь Шазама и Тора.

Экранизация комикса Гарта Энниса и Дэрика Робертсона расскажет об отряде опытных бойцов, призванных устранять зарвавшихся и окончательно попутавших берега супергероев. Главные роли исполняют Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Джек Куэйд, Лас Алонсо, Томер Капон и Саймон Пегг.

Премьера восьмисерийного первого сезона запланирована на 26 июля.