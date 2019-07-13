Шоураннер «Ходячих мертвецов» прорабатывает возвращение Лорен Коэн

Меньше года прошло с момента невероятного тихого и столь же невнятного вывода из «Ходячий мертвецов» персонажа Лорен Коэн, которому предшествовали долгие и мучительные переговоры о повышении гонорара. В результате актриса ушла на ABC в приказавший долго жить «Виски Кавалер», что, разумеется, никак «не было связно» с жадностью канала — просто, по словам самой Коэн, пришло время двигаться дальше.

Впрочем, сжигать мосты тогда не стали, предусмотрительно оставив в Мэгги в живых. Чем и собирается в ближайшее время восползоваться шоураннер зомби-драмы Анджела Канг, весьма однозначно ответившая на вопрос о воссоединении актрисы с франчайзом:

Я не уверена, могу ли распространяться на эту тему. Скажу лишь, что мы уже работаем над этим.

Правда, не совсем понятно, куда и в каком качестве она вернётся. И хотя, по твёрдому убеждению некоторых фанатов, так и не оправившийся после ухода Эндрю Линкольна сериал сейчас нуждается в ней как никогда, сделать это будет весьма проблематично с учётом того, что съёмки десятого сезона уже стартовали. Впрочем, на этот случай у плодовитого франчайза есть ещё куча других проектов, куда можно пристроить списанных героев — будь то недавно анонсированный спин-офф или один из трёх сольных фильмов о Рике Граймсе.