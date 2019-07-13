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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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Банда снова вместе — свежий тизер нетипичного возвращения «Беверли-Хиллз, 90210»

Любой уважающий себя поклонник культового молодёжного сериала 90-х просто обязан посмотреть возвращение «Беверли-Хиллз, 90210». А если вы ещё не приняли окончательное решение, новый тизер призван помочь сделать правильный выбор:

Самих себя играют Шеннен Доэрти, Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Джейсон Пристли, Йен Зиринг, Брайан Остин Грин и Габриель Картерис. По сюжету семеро актёров спустя 20 лет после окончания сделавшего их знаменитыми сериала решают воссоединиться и снять эпичное продолжение, однако непростые личные взаимоотношения могут серьёзно осложнить это совместное предприятие.

Авторы сценария — Крис Альбергини и Майк Чесслер, шоураннер проекта — Ген Мейнард. Премьера состоится на телеканале FOX 7 августа.

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Видео Беверли-Хиллз, 90210
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