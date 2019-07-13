Третий сезон порнодрамы «Двойка» стартует в сентябре

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO объявил официальную дату выхода заключительной главы сериала «Двойка». Третий сезон драмы об американской порноиндустрии стартует 9 сентября.

Криминальная драма рассказывает о шумном полусвете Нью-Йорка конца прошлого века. Это история о легализации и расцвете современного порнобизнеса в декорациях Манхэттена, где царят откровенно свободные нравы, преступность, эпидемия ВИЧ и кокаин. События третьего сезона перенесутся в 80-е — эру VHS, совершившего настоящую революцию в индустрии видео для взрослых.

В сериале снимаются Джеймс Франко, Мэгги Джилленхол, Маргарита Левиева, Гари Карр, Доминик Фишбэк и другие. Соавторы «Прослушки» Дэвид Саймон и Джордж Пелеканос отвечают за сценарий и выступают исполнительными продюсерами проекта вместе с Франко и Ниной Кострофф-Нобл («Тримей»).