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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Третий сезон порнодрамы «Двойка» стартует в сентябре

Кабельный канал HBO объявил официальную дату выхода заключительной главы сериала «Двойка». Третий сезон драмы об американской порноиндустрии стартует 9 сентября.

Криминальная драма рассказывает о шумном полусвете Нью-Йорка конца прошлого века. Это история о легализации и расцвете современного порнобизнеса в декорациях Манхэттена, где царят откровенно свободные нравы, преступность, эпидемия ВИЧ и кокаин. События третьего сезона перенесутся в 80-е — эру VHS, совершившего настоящую революцию в индустрии видео для взрослых.

В сериале снимаются Джеймс Франко, Мэгги Джилленхол, Маргарита Левиева, Гари Карр, Доминик Фишбэк и другие. Соавторы «Прослушки» Дэвид Саймон и Джордж Пелеканос отвечают за сценарий и выступают исполнительными продюсерами проекта вместе с Франко и Ниной Кострофф-Нобл («Тримей»).

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