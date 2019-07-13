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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Даг Лайман снимет супергеройский боевик про сумасшедших для потокового сервиса Quibi

Стриминговый сервис Джеффри Катценберга и Мег Уитман под названием Quibi разживётся первым оригинальным супергеройским проектом, не принадлежащим ни одной из известных комикс-вселенных. В разработку отправляется первый сезон «Безумно одарённых» (Crazy Talented) под режиссурой Дага Лаймана («Грань будущего»).

Самые могущественные супергерои Земли пытаются остановить грозящую миру опасность, когда оружие пришельцев попадает не в те руки и грозит уничтожить всё живое. По крайней мере, так им сообщили. Начинается история с того, что одному не в меру красноречивому пациенту психиатрической клиники удаётся убедить своих соседей по палате, будто за их недугами скрываются невероятные способности. Парень определённо не в своём уме, но тот факт, что он безумен, ещё не значит, что сказанное им неправда.

В основу проекта лёг короткий рассказ Стивена Гулда, автора романа «Джампер», по которому Лайман в 2008 году снял фильм «Телепорт». Сценарий написал Майкл Карноу («Люди Альфа»).

Quibi — цифровая платформа для мобильных устройств — начнёт свою работу в апреле 2020 года.

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Безумно одарённые
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