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Бывший шоураннер «Сорвиголовы» Стивен Денайт приобрёл на аукционе костюм главного героя

После закрытия всей линейки марвеловских сериалов об уличных супергероях потоковый сервис Netflix организовал аукцион, где распродал реквизит из «Сорвиголовы», «Люка Кейджа» и «Железного кулака». Один из самых желанных лотов — знаменитый красный доспех Дьявола Адской кухни приобрёл шоураннер первого сезона «Сорвиголовы» Стивен Денайт — человек, благодаря которому Мэтт Мёрдок так удачно перешагнул со страниц комикса на малые экраны.

Денайт с нескрываемым удовольствием сообщил о вожделенном приобретении в своём твиттере:

Для тех, кто не в курсе, сегодня на аукционе распродавали реквизит из сериалов Marvel и Netflix. Рад сообщить, что этот плохиш [костюм] отправляется домой и будет жить в офисе DeKnight Productions, где ему и место!

 
Стивен Денайт, ностальгирует и гордится

Согласно информации с официальной страницы аукциона, боевой костюм Сорвиголовы, в котором Мэтт Мёрдок впервые появился в финале первого сезона, обошёлся DeKnight Productions в $ 55 тысяч.

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Сорвиголова
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