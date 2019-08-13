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Первоисточник: www.ign.com Прямая ссылка на новость:
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Тристан Руггери сыграет юного Геральта из Ривии в «Ведьмаке»

Стриминговый сервис Netflix официально подтвердил информацию, доселе считавшуюся слухом, — в актёрском составе сериала «Ведьмак» значится юный актёр Тристан Руггери, которому отведена роль Геральта в детстве.

В различных интервью в рамках Comic-Con шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич не раз упоминала, что важным дополнением повествования станут флэшбеки, благодаря которым зрители смогут как следует познакомиться с прошлым основных персонажей. Руггери сыграет маленького мальчика Геральта, которому предстоят череда смертельно опасных мутаций и годы обучения под присмотром опытного учителя Весемира из Школы Волка.

Экранизация культовой фэнтези-саги Анджея Сапковского рассказывает о профессиональном охотнике на монстров Геральте из Ривии, ищущем своё место в мире, где люди зачастую страшнее и опаснее чудовищ. Но однажды судьба сводит его с могущественной чародейкой и юной принцессой, и всем троим придётся бороться за выживание в нарастающем по всему континенту хаосе.

Восьмисерийный первый сезон выйдет, предположительно, в декабре.

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