Завершение «Игры престолов» подарило Джорджу Мартину свободу

Пусть телевизионная фэнтези-эпопея «Игра престолов» и подошла к концу, это не значит, что создателя мира «Песни Льда и Пламени» в ближайшее время оставят в покое. Во всяком случае, не раньше чем он завершит свою книжную серию, в чём очень многие сильно сомневаются: солидный возраст Джорджа Мартина вкупе с его манерой не торопиться нервирует читателей. А вот самого писателя, как оказалось, заставлял нервничать сериал.

В недавнем интервью изданию The Observer Мартин признался, что завершение телепроекта ощущалось как избавление, и в который раз подтвердил: крайне негативная реакция общественности и прессы на финал никак не повлияет на концовку книжной серии. Мол, всем и каждому всё равно не угодишь, поэтому важнее всего угодить себе и писать в своё удовольствие

В последнее время автор именно этим и занимается, корпя над «Ветрами зимы», что, по его признанию, было куда сложнее, когда «Игра престолов» шла на экранах.

Не думаю, что [сериал] был мне на пользу. Та самая вещь, которая должна была подстёгивать меня, вообще-то, меня тормозила. Ежедневно я садился писать и, даже если день оказывался продуктивным, чувствовал себя ужасно, думая: «Боже мой, я должен завершить книгу. Я написал всего четыре страницы, а стоило бы написать сорок». Джордж Мартин, обретший свободу

Время покажет, как скажется на продуктивности писателя отсутствие в эфире экранизации его незавершённого эпика.