 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Канал Syfy попрощался с «Криптоном» и задумкой снять его спин-офф «Лобо» THQ Nordic нашла нового разработчика для Dead Island 2, готовит следующие части Metro, Saints Row и TimeSplitters Сериал Дональда Гловера «Атланта» продлён на четвёртый сезон Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен снова поработают вместе Над сериалом по «Властелину колец» работают профессионалы из «Игры престолов» и «Последних джедаев»
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Титаны» — постер второго сезона супергеройского боевика

Маскарад продолжается. Потоковый сервис DC Universe опубликовал постер второго сезона «Титанов». Главные герои по-прежнему смахивают на группу любителей косплея.

Супергеройский экшен повествует о команде молодых борцов за справедливость под началом Дика Грейсона (Брентон Туэйтс). В основном составе значатся наделённые сверхспособностями Старфайер (Анна Диоп), Рэйвен (Тиган Крофт) и Бистбой (Райан Поттер). Во втором сезоне сюжет обогатят Брюсом Уэйном (Иэн Глен) и Дефстроуком (Эсай Моралес).

Продолжение сериала под присмотром исполнительных продюсеров Акивы Голдсмана («Звёздный путь: Дискавери»), Джеффа Джонса, Грега Берланти и Сары Шехтер стартует 6 сентября.

Постеры сериала «Титаны»
+ Обсудить
Темы
 
Галерея Титаны
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Новым Бэтменом стал звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон
 
«Титаны» — трейлер
 
«Титаны» — второй трейлер

Тоже интересно

 
Кино «Джокер» Тодда Филлипса сюжетно никак не связан с комиксами
 
Кино «Пиратов Карибского моря» хотят перезагрузить со сценаристами «Дэдпула»
 
Кино Подкаст на колёсах. «Капитан Марвел»
 
Кино Киану Ривз был бы рад опять сыграть Джона Константина
 
Кино Кевин Файги знает, что «Капитан Марвел 2» будет офигенным
 
«Изменённый углерод» — тизер с датой выхода
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (аудио)
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Выйдут в августе

 
22 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
23 ПтЕВА (аудио)
23 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
24 СбТелеовощи (аудио)
25 ВсТелеовощи (видео)
25 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
26 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
27 Вт21:45ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
3ЕВА
 
 
15Телеовощи – 297: Не обманул, а передумал
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 366: Наследие студии Fox и Аквамен против
 
9Ноль кадров в секунду – 277: Шапочка из фольги
 
 
27ЕВА – 333: Здесь был Гандам
 
24Телеовощи – 296: Принципы упёртого человечества
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 90: Интервью с авторами «Она сердится»
 
5Ноль кадров в секунду – 276: Анализ бомжей
 
31Лазер-шоу «Три дебила» – 365: «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Однажды в… Голливуде»
 
7ЕВА – 332: Оплата сосисками
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Насколько хорош порт The Witcher 3: Wild Hunt для Nintendo Switch? Digital Foundry поделилась впечатлениямиMicrosoft о переносе своих предстоящих эксклюзивов на Nintendo Switch и PlayStation 4Оглашены победители Gamescom Awards — журналисты и блогеры выбрали лучшие игры выставкиSony начинает выпускать игры в Epic Games Store - состоялся анонс PC-версии ReadySet HeroesDeath Stranding все же не выйдет на PC? Появились новости о российской локализации и последние ролики с русскими субтитрами
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru