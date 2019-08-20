«Титаны» — постер второго сезона супергеройского боевика

Маскарад продолжается. Потоковый сервис DC Universe опубликовал постер второго сезона «Титанов». Главные герои по-прежнему смахивают на группу любителей косплея.
Супергеройский экшен повествует о команде молодых борцов за справедливость под началом Дика Грейсона (Брентон Туэйтс). В основном составе значатся наделённые сверхспособностями Старфайер (Анна Диоп), Рэйвен (Тиган Крофт) и Бистбой (Райан Поттер). Во втором сезоне сюжет обогатят Брюсом Уэйном (Иэн Глен) и Дефстроуком (Эсай Моралес).
Продолжение сериала под присмотром исполнительных продюсеров Акивы Голдсмана («Звёздный путь: Дискавери»), Джеффа Джонса, Грега Берланти и Сары Шехтер стартует 6 сентября.