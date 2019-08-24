Сериал «ВандВижн» снимет режиссёр «Игры престолов» и «Пацанов»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

У шестисерийной постановки Marvel Studios «ВандаВижн» появился достойный режиссёр в лице Мэтта Шекмана, поучаствовавшего в съёмках «Игры престолов», «Пацанов», но больше сил и времени отдавший небезызвестному ситкому «В Филадельфии всегда солнечно».

Кандидатура, к слову, подходящая — в ходе презентации контента Disney+ на D23 Expo 2019 выяснилось, что сериал о житье-бытье Алой ведьмы (Элизабет Олсен) и Вижна (Пол Беттани) будет представлять собой уникальную смесь комедийных и эпичных приключенческих элементов.

В проекте по сценарию шоураннера Жак Шеффер («Капитан Марвел») снимаются Тейона Паррис, Кэтрин Хан, Кэт Деннингс и Рэндалл Парк. Премьеру мини-сериала запланировали на весну 2021 года.