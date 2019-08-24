Ромком «Интуиция» с Кейт Бекинсейл и Джоном Кьюсаком превратят в сериал для NBC

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал NBC занимается разработкой многосерийного проекта «Интуиция» по одноимённой полнометражной картине 2001 года с Кейт Бекинсейл и Джоном Кьюсаком в главных ролях.

В центре многосерийной романтической истории Гарри и Клэр, влюбившихся друг в друга в течение одного судьбоносного вечера. Однако обстоятельства разлучают главных героев, и последующие несколько лет они пытаются отыскать друг друга, пользуясь подсказками вселенной.

Сценаристом и исполнительным продюсером сериала назначен Джонии Умански. В числе исполнительных продюсеров также числятся Билл Блок и Кэйтлин Фойто из Miramax.