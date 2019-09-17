Чарли Ханнэм пройдёт путь искупления в экранизации романа-бестселлера «Шантарам»

Драматический сериал «Шантарам» по одноимённому книжному бестселлеру Грегори Дэвида Робертса в августе обрёл режиссёра в лице Джастина Курзеля («Макбет», «Кредо убийцы»), а сегодня заполучил исполнителя главной роли — центрального персонажа истории сыграет вернувшийся в сериальный мир Чарли Ханнэм («Сыны анархии»).

События автобиографического произведения разворачиваются в Индии 80-х годов прошлого века. Книга, разошедшаяся по миру в количестве 6 миллионов экземпляров, рассказывает о вещах, близких каждому человеку: о любви, прощении, мужестве и искуплении. Главный герой Лин (Ханнэм) — бывший вор и наркоман — сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей и там, оторванный от семьи и друзей, начинает главное путешествие всей своей жизни.

За сценарий отвечает Эрик Уоррен Сингер («Афера по-американски»); он же числится исполнительным продюсером наряду с Дэвидом Мэнсоном («Озарк», «Карточный домик»). Производством заведуют Anonymous Content и Paramount TV. Съёмки 10-серийного проекта от Apple TV+ стартуют в октябре в Австралии и Индии.