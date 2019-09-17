 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Джеймс Ганн объявил актёрский состав «Отряда самоубийц»: Марго Робби, Идрис Эльба, Тайка Вайтити, Питер Капальди и другие Кен Ватанабе записался в криминальный триллер «Полиция Токио: Отдел нравов» Дермот Малруни сыграет злодея во втором сезоне «Ханны. Совершенного оружия» Создатели сериала «Мистер Мерседес» экранизируют ещё один роман Стивена Кинга Объявлена дата запуска и цена подписки на Apple TV+
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Чарли Ханнэм пройдёт путь искупления в экранизации романа-бестселлера «Шантарам»

Драматический сериал «Шантарам» по одноимённому книжному бестселлеру Грегори Дэвида Робертса в августе обрёл режиссёра в лице Джастина Курзеля («Макбет», «Кредо убийцы»), а сегодня заполучил исполнителя главной роли — центрального персонажа истории сыграет вернувшийся в сериальный мир Чарли Ханнэм («Сыны анархии»).

События автобиографического произведения разворачиваются в Индии 80-х годов прошлого века. Книга, разошедшаяся по миру в количестве 6 миллионов экземпляров, рассказывает о вещах, близких каждому человеку: о любви, прощении, мужестве и искуплении. Главный герой Лин (Ханнэм) — бывший вор и наркоман — сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей и там, оторванный от семьи и друзей, начинает главное путешествие всей своей жизни.

За сценарий отвечает Эрик Уоррен Сингер («Афера по-американски»); он же числится исполнительным продюсером наряду с Дэвидом Мэнсоном («Озарк», «Карточный домик»). Производством заведуют Anonymous Content и Paramount TV. Съёмки 10-серийного проекта от Apple TV+ стартуют в октябре в Австралии и Индии.

+ Обсудить
Темы
 
Шантарам
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новости сериалов — лучшее за неделю
 
Чарли Ханнэм пройдёт путь искупления в экранизации романа-бестселлера «Шантарам»

Тоже интересно

 
Кино «Живое» — второй трейлер и телеролик с Суперкубка
 
Amazon надумал снять сериал по «Властелину колец»
 
«Пацаны» — трейлер жёсткого комедийного экшена с Карлом Урбаном
 
Аниме ЕВА-206: Медвегумин
 
Кино «Матрице» сестёр Вачовски не обойтись без Майкла Б. Джордана
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 235: Много тестостерона
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

21:45ЕВА (трансляция)

Выйдут в сентябре

18 СрНоль кадров в секунду (аудио)
18 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
19 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
20 ПтЕВА (аудио)
20 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
21 СбТелеовощи (аудио)
22 ВсТелеовощи (видео)
22 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
23 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
6Телеовощи – 301: Самый хитрожопый утёнок
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 370: Стерильное «Оно 2» и комиксы для дебилов
 
13Ноль кадров в секунду – 281: Посыл
 
12Телеовощи – 300: Настоящий подкаст о сериалах
 
10ЕВА – 337: Няши не умеют предохраняться
 
6Ноль кадров в секунду – 280: Широко приподзакрытыми глазами
 
47Лазер-шоу «Три дебила» – 369: GamerGate, K-Pop концерт и отечественный Netflix
 
11ЕВА – 336: Промаринованные
 
10Телеовощи – 299: Выпуск 299: Куст всему виной
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 368: Человек-паук покидает MCU, «Матрица 4» и «Метро 2033»
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Повторное тестирование производительности Borderlands 3 на PlayStation 4 Pro привело к неожиданным результатамTwitch-стримерша получила бан за "откровенный" косплей Чунь Ли из Street FighterПытки, убийства детей и расчлененка - появились новые шокирующие подробности Call of Duty: Modern WarfareДа начнется битва! - в Австралии стартовали съемки новой экранизации Mortal KombatМиллионы игроков уже познакомились с Gears 5 - Microsoft объявила о рекордном запуске игры
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru