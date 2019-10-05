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Многосерийный боевик Сильвестра Сталлоне и Дольфа Лундгрена достался каналу CBS Сериал о звёздах женского рестлинга «Блеск» завершится четвёртым сезоном Кифер Сазерленд и Бойд Холдбрук сыграют в многосерийном ремейке «Беглеца» «Джокер» — обилие свежих кадров из психологического триллера «Пацаны» от Amazon оказались популярнее любого из марвеловских «Защитников» на Netflix
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Многосерийный боевик Сильвестра Сталлоне и Дольфа Лундгрена достался каналу CBS

В жёсткой конкурентной борьбе телеканал CBS отвоевал у других каналов и потоковых сервисов право стать домом для сериала The International от Сильвестра Сталлоне и Дольфа Лундгрена.

Многосерийный драматический боевик поведает об агенте под прикрытием из Департамента охраны и безопасности ООН. Секретный спецагент Андрес Сото в исполнении Лундгрена — оперативник, заменяющий целую группу спецназа, к тому же специалист по освобождению заложников.

Сталлоне числится исполнительным продюсером проекта, а его студия Balboa Productions занята в производстве сериала. Сценарий написал шоураннер пилота Кен Сэнзел («Голубая кровь»). Сталлоне планирует срежиссировать первую серию.

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