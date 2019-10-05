Джеймс Ван берётся продюсировать экранизацию хоррор-комикса «Гидеон Фолз»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Прошлым летом студия HiveMind («Пространство», «Ведьмак») приобрела права на телеэкранизацию одного из свежих бестселлеров Image Comics под названием «Гидеон Фолз» (Gideon Falls) от сценариста Джеффа Лемира и художника Андреи Соррентино. А нынче выяснилось, что к проекту в качестве исполнительного продюсера присоединился Джеймс Ван («Аквамен», «Болотная тварь»).

Историю описывают как атмосферный триллер — сочетание сельской мистики и городского хоррора. Главные персонажи — утомлённый жизнью католический священник, бескомпромиссная женщина-шериф и молодой затворник, одержимый желанием разгадать таинственный заговор, окутавший его родной городок. Этих троих незнакомцев сведёт вместе цепь происшествий, связанных с таинственным и пугающим местным поверьем о жуткой потусторонней постройке, известной под названием Чёрный амбар.

Исполнительными продюсерами сериала наряду с Ваном, Лемиром и Соррентино числятся основатели HiveMind Шон Дэниел, Джейсон Браун, Кэти Линг и Динеш Шамдасани. В производственном процессе поучаствует студия Вана Atomic Monster.