 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Red Dead Redemption 2 выйдет на PC 5 ноября Новости аниме — лучшее за неделю Showtime отказался от сериала по вселенной «Хроники убийцы короля» «Пацаны» от Amazon оказались популярнее любого из марвеловских «Защитников» на Netflix «Хранители» — свежий трейлер фантастического триллера Дэймона Линделофа
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Джеймс Ван берётся продюсировать экранизацию хоррор-комикса «Гидеон Фолз»

Прошлым летом студия HiveMind («Пространство», «Ведьмак») приобрела права на телеэкранизацию одного из свежих бестселлеров Image Comics под названием «Гидеон Фолз» (Gideon Falls) от сценариста Джеффа Лемира и художника Андреи Соррентино. А нынче выяснилось, что к проекту в качестве исполнительного продюсера присоединился Джеймс Ван («Аквамен», «Болотная тварь»).

Историю описывают как атмосферный триллер — сочетание сельской мистики и городского хоррора. Главные персонажи — утомлённый жизнью католический священник, бескомпромиссная женщина-шериф и молодой затворник, одержимый желанием разгадать таинственный заговор, окутавший его родной городок. Этих троих незнакомцев сведёт вместе цепь происшествий, связанных с таинственным и пугающим местным поверьем о жуткой потусторонней постройке, известной под названием Чёрный амбар.

Исполнительными продюсерами сериала наряду с Ваном, Лемиром и Соррентино числятся основатели HiveMind Шон Дэниел, Джейсон Браун, Кэти Линг и Динеш Шамдасани. В производственном процессе поучаствует студия Вана Atomic Monster.

+ Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Пространство» — свежий постер четвёртого сезона космоэпика
 
Сегодня официально стартовали съёмки финального сезона «Люцифера»
 
Джеймс Ван берётся продюсировать экранизацию хоррор-комикса «Гидеон Фолз»

Тоже интересно

 
Кино «Тёмная башня» — постер
 
Кино «Однажды в Голливуде» — тизер-трейлер девятого фильма Квентина Тарантино
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 217: Зелёный камшот
 
Кино Роберт Родригес объяснил решение оставить Алите огромные глазищи
 
Кино «Парадокс Кловерфилда» уже вышел на Netflix
 
Игры Mass Effect: Andromeda — мультиплеер и цены
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороТелеовощи (аудио)

Выйдут в октябре

6 ВсТелеовощи (видео)
6 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
7 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
8 Вт21:45ЕВА (трансляция)
9 СрНоль кадров в секунду (аудио)
9 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
10 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
11 ПтЕВА (аудио)
11 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)

Новые выпуски подкастов

 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 373: «К звёздам», союз Sony и Marvel, опасный «Джокер»
 
1Ноль кадров в секунду – 284: Спорт с подвохом
 
8ЕВА
 
 
15Телеовощи – 303: Хорошо, что закончились
 
7ЕВА – 339: Иногда алкасты возвращаются
 
3Ноль кадров в секунду – 283: Круговорот посыланий
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 372: Невнятная драма про Рэмбо
 
6Телеовощи – 302: Современный павлин
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 371: Фильмы для школьников и ремейк «Без лица»
 
9Ноль кадров в секунду – 282: Ванга-Говнанга
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru