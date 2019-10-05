Джеймс Ван берётся продюсировать экранизацию хоррор-комикса «Гидеон Фолз»

Прошлым летом студия HiveMind («Пространство», «Ведьмак») приобрела права на телеэкранизацию одного из свежих бестселлеров Image Comics под названием «Гидеон Фолз» (Gideon Falls) от сценариста Джеффа Лемира и художника Андреи Соррентино. А нынче выяснилось, что к проекту в качестве исполнительного продюсера присоединился Джеймс Ван («Аквамен», «Болотная тварь»).
Историю описывают как атмосферный триллер — сочетание сельской мистики и городского хоррора. Главные персонажи — утомлённый жизнью католический священник, бескомпромиссная женщина-шериф и молодой затворник, одержимый желанием разгадать таинственный заговор, окутавший его родной городок. Этих троих незнакомцев сведёт вместе цепь происшествий, связанных с таинственным и пугающим местным поверьем о жуткой потусторонней постройке, известной под названием Чёрный амбар.
Исполнительными продюсерами сериала наряду с Ваном, Лемиром и Соррентино числятся основатели HiveMind Шон Дэниел, Джейсон Браун, Кэти Линг и Динеш Шамдасани. В производственном процессе поучаствует студия Вана Atomic Monster.