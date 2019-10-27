Телеовощи. Выпуск 307: Немецкий мужской пёрдж

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:45 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:23 —
|«Хранители» (Watchmen) — 1x01 (премьера)
|15:02 —
|«Рассвет» (Daybreak) — 1x01—02 (премьера)
|27:51 —
|«Жить с самим собой» (Living With Yourself) — 1x01 (премьера)
|38:00 —
|«Современная любовь» (Modern Love) — 1x01 (премьера)
|50:35 —
|«Паранормальный Веллингтон» — 2x01—02
|52:48 —
|Новости
|01:50:08 —
|Отвечаем на вопросы
|01:58:49 —
|«Судная ночь» — 2x02
|02:14:48 —
|«Калейдоскоп ужасов» — 1x04
|02:25:11 —
|«Зло» — 1x04
|02:34:09 —
|«Новобранец» — 2x04
|02:41:26 —
|«Робоцып» — 10x07—08
|02:46:29 —
|«Совершенная гармония» — 1x04
|02:52:29 —
|«Гриффины» — 18x04
|03:01:16 —
|«Прослушка» — 2x03
|03:13:59 —
|«Лексс» — 2x11 (впечатления Юры и Льва)
|03:22:39 —
|«Психопаспорт» — 2x02 (впечатления Юры и Льва)
|03:31:02 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 3x02 (впечатления Льва)
|03:37:19 —
|«Вавилон 5» — 1x13 (впечатления Юры)
|03:45:53 —
|«Семнадцать мгновений весны» — 1x09 (впечатления Ларисы)
|04:03:37 —
|«Теория Большого взрыва» — 1x09 (впечатления Михаила)
|04:08:33 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:05 —
|«Булл» — 4x05
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