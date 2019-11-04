CBS готовит пилот сериала «Великий уравнитель» с Куин Латифой в главной роли

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Сериал «Великий уравнитель», по которому в 2014 году Антуан Фукуа снял свой одноимённый полнометражный боевик, переживёт второе рождение на телевидении. Канал CBS запустил в производство пилотный эпизод переосмысленной версии сериала 80-х, где главную роль сыграет Куин Латифа («Звезда»).

В современном варианте сериала Латифа сыграет таинственную личность, использующую свои многочисленные умения, дабы помочь в беде всем, кому больше некуда идти за помощью. В оригинальном сериале персонажа играл Эдвард Вудворд, в фильме — Дензел Вашингтон, но прошли те страшные, дремучие времена, когда мужчин брали на главные роли.

Сценаристами и шоураннерами пилота выступают создатель сериала «Касл» Эндрю Марлоу и Терри Миллер («Дубль два»). Латифа числится в команде исполнительных продюсеров проекта.