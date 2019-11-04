Фэнтези «Тёмные начала» отлично стартовало на BBC One

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал BBC One с удовольствием отмечает, что премьерный эпизод многосерийного фэнтези «Тёмные начала» обеспечил сериалу лучший дебют за последние пять лет. Спасибо популярности литературного первоисточника и активной рекламной кампании проекта.

Экранизация знаменитой книжной серии Филипа Пулмана от продюсерской студии Bad Wolf в первый вечер собрала у экранов 7,2 млн человек. До этой планки не добирался ни один сериал с тех пор, как в январе 2014-го вышла первая серия костюмированной драмы «Мушкетёры» (7,4 млн).

В эпическом фэнтези о приключениях обладательницы Золотого компаса Лиры Белаквы снимаются Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Лин-Мануэль Миранда, Джорджина Кэмпбелл, Кларк Питерс, Эндрю Скотт, Амир Уилсон и другие. Литературный первоисточник адаптировал Джек Торн («Аэронавты»). В режиссёрах первого сезона значатся Том Хупер («Король говорит!»), Джейми Чайлдс («Доктор Кто») и Отто Батхёрст («Острые козырьки»).