«Мандалорец» — тизер и кадр с новым персонажем в исполнении Минг-На Вен

Издание Vanity Fair хвастается эксклюзивным тизером и промо-кадром, представляющими ещё одного персонажа «Мандалорца». Это Фенек Шанд в исполнении Минг-На Вен («Агенты Щ.И.Т.»). Персонаж — элитная наёмница, работающая на крупные криминальные синдикаты.
Актриса рассказала, что вдохновение черпалось из имени героини, названой в честь пустынной лисицы фенека — осторожной, чуткой, скрытной миниатюрной хищницы. Шанд умеет маневрировать, научена выживать и верна лишь своим собственным интересам.
При каких обстоятельствах пересекутся пути Фенек Шанд и титульного персонажа в исполнении Педро Паскаля, зрители узнают к середине первого сезона космического вестерна, стартующего на Disney+ 12 ноября.
Свежий тизер с новыми кадрами:
И портретный снимок Фенек Шанд: