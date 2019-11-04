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Первоисточник: www.vanityfair.com Прямая ссылка на новость:
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«Мандалорец» — тизер и кадр с новым персонажем в исполнении Минг-На Вен

Издание Vanity Fair хвастается эксклюзивным тизером и промо-кадром, представляющими ещё одного персонажа «Мандалорца». Это Фенек Шанд в исполнении Минг-На Вен («Агенты Щ.И.Т.»). Персонаж — элитная наёмница, работающая на крупные криминальные синдикаты.

Актриса рассказала, что вдохновение черпалось из имени героини, названой в честь пустынной лисицы фенека — осторожной, чуткой, скрытной миниатюрной хищницы. Шанд умеет маневрировать, научена выживать и верна лишь своим собственным интересам.

При каких обстоятельствах пересекутся пути Фенек Шанд и титульного персонажа в исполнении Педро Паскаля, зрители узнают к середине первого сезона космического вестерна, стартующего на Disney+ 12 ноября.

Свежий тизер с новыми кадрами:

И портретный снимок Фенек Шанд:

Кадры из сериала «Мандалорец»
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Видео Мандалорец
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