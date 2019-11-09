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«Мандалорец» — свежая информация о сериале и новый телеролик

Disney продолжает потчевать зрителей свежими материалами и кое-какой информацией о сериале «Мандалорец». До заветной даты 12 ноября времени всё меньше, но вполне достаточно, чтобы поклонники вселенной «Звёздных войн» успели выучить ещё много нового о космическом вестерне.

Первые три эпизода даже обзавелись краткими синопсисами, которые скажут вам примерно ничего.

Глава 1: Мандалорец — охотник за головами — выслеживает цель для щедрого заказчика. (сценарист — Джон Фавро, режиссёр — Дэйв Филони);
Глава 2: Добыча у него в руках, но путь Мандалорцу преграждают мусорщики. (сценарист — Джон Фавро, режиссёр — Рик Фамуйива);
Глава 3: Потрёпанный Мандалорец возвращается к заказчику за наградой. (сценарист — Джон Фавро, режиссёр — Дебора Чоу).

Вдобавок появился ещё один телеролик комического боевика с новыми кадрами и экшеном:

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