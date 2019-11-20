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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Второй сезон «Проекта „Синяя книга“» обзавёлся трейлером и датой выхода

Кабельный канал History показал трейлер и постер 10-серийного продолжения фантастической драмы Роберта Земекиса «Проект „Синяя книга“». Второй сезон таинственной истории о «летающих тарелках» стартует 21 января.

Главным героем сериала, в основу которого якобы легли рассекреченные правительственные материалы, является учёный-скептик, блестящий астрофизик Дж. Аллен Хайнек (Эйдан Гиллен), завербованный в 50-х в сверхсекретный правительственный проект по изучению НЛО. В статусе главного научного консультанта Хайнек сталкивается с массой задокументированных свидетельств того, что он объяснить не в силах.

В проекте также снимаются Майкл Маларки, Нил Макдонаф, Майкл Харни, Лора Меннелл, Ксения Соло и другие. Помимо Земекиса исполнительными продюсерами сериала числятся сценарист Дэвид О'Лири, шоураннер Шон Яблонски («Форс-мажоры»), а также Джек Рапке и Джеки Левин. Производство курируют A+E Studios и Compari Entertainment.

И постер:

Постеры сериала «Проект „Синяя книга“»
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Видео Проект „Синяя книга“
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