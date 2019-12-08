«Дракула» — свежие кадры из вампирского триллера Стивена Моффата

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Трёхсерийный мистический триллер «Дракула», недавно обзаведшийся расписанием выхода серий, обзавёлся свежим промо-материалом в виде подборки из шести новых кадров. Первый сезон сериала от авторов «Шерлока» Стивена Моффата и Марка Гэтисса выйдет за три дня и стартует 1 января.

Авторское переосмысление знаменитого готического романа Брэма Стокера рассказывает о графе Дракуле (Клас Банг), собирающимся в морское путешествие. В 1897 году трансильванский аристократ-кровосос отбывает в Лондон, дабы напустить страху на тамошних жителей.

В проекте задействованы Линдси Маршал, Лидия Уэст, Саша Дхаван, Сара Найлс, Нейтан Стюарт-Джарретт, Кэтрин Шелл, Юссеф Керкур, Клайв Расселл и другие. Режиссёрами первого сезона значатся Джонни Кэмпбелл («Мир Дикого Запада»), Дэймон Томас («Убивая Еву») и Пол Макгиган («Острые козырьки»).