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Первоисточник: www.bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:
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«Дракула» — свежие кадры из вампирского триллера Стивена Моффата

Трёхсерийный мистический триллер «Дракула», недавно обзаведшийся расписанием выхода серий, обзавёлся свежим промо-материалом в виде подборки из шести новых кадров. Первый сезон сериала от авторов «Шерлока» Стивена Моффата и Марка Гэтисса выйдет за три дня и стартует 1 января.

Авторское переосмысление знаменитого готического романа Брэма Стокера рассказывает о графе Дракуле (Клас Банг), собирающимся в морское путешествие. В 1897 году трансильванский аристократ-кровосос отбывает в Лондон, дабы напустить страху на тамошних жителей.

В проекте задействованы Линдси Маршал, Лидия Уэст, Саша Дхаван, Сара Найлс, Нейтан Стюарт-Джарретт, Кэтрин Шелл, Юссеф Керкур, Клайв Расселл и другие. Режиссёрами первого сезона значатся Джонни Кэмпбелл («Мир Дикого Запада»), Дэймон Томас («Убивая Еву») и Пол Макгиган («Острые козырьки»).

Кадры из сериала «Дракула» Кадры из сериала «Дракула» Кадры из сериала «Дракула» Кадры из сериала «Дракула» Кадры из сериала «Дракула» Кадры из сериала «Дракула»
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20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в декабре

11 СрНоль кадров в секунду (аудио)
11 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
12 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

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13 ПтЕВА (аудио)
13 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
14 СбТелеовощи (аудио)
15 ВсТелеовощи (видео)
15 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
16 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
9Телеовощи – 313: Оборотни в нильфгаардских доспехах
 
16Ноль кадров в секунду – 293: Baby Yoda in da House
 
21Лазер-шоу «Три дебила» – 382: «Холодное сердце 2», «Ирландец» и «Достать ножи»
 
6ЕВА – 349: Попаданцы Inc.
 
12Телеовощи – 312: Эдипов комплекс
 
1ЕВА – спецвыпуск 25: Друзья
 
27Лазер-шоу «Три дебила» – 381: «Аванпост», «Клаус» и сериал «Годы»
 
14Ноль кадров в секунду – 292: Half-Life 3 confirmed
 
 
4ЕВА – 348: Маленький Акселератор
 
15Телеовощи – 311: Небинарное что-то
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