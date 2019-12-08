 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disney готовит спин-офф «Аладдина» про принца Андерса, а зрители уже негодуют Художник по костюмам Тим Аслам объяснил, как появилась нильфгаардская броня из «Ведьмака» Режиссёр «Джокера» прояснил ситуацию с сиквелом «Сагу об Элрике» Майкла Муркока ждёт многосерийная экранизация Эдуард Бордуков снимет комедию про актёров, изображающих Бэтмена и Джокера
1
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«5 авеню» — трейлер космической комедии с датой выхода

Многосерийная комедия «5 авеню» от создателя «Вице-президента» Армандо Ианнучи обзавелась полноценным трейлером, в красках демонстрирующим, почему космическим туристам ни в коем случае не стоит брать билеты на космолайнер Judd. Премьера сериала состоится на кабельном канале HBO 19 января.

События производственной комедии разворачиваются в недалёком будущем, когда космический туризм становится для жителей Земли самым обычным делом. Команда туристического космолайнера Judd под командованием капитана Райана Кларка (Хью Лори) пытается справиться с трудностями и неполадками, то и дело возникающими во время космического круиза.

Помимо Лори в основной актёрский состав комедии входят Зак Вудс, Джош Гад, Ребекка Фронт, Ленора Кричлоу, Итан Филлипс и Сьюзи Накамура.

1 Обсудить
Темы
 
Видео 5 авеню
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Потоковый сервис WarnerMedia получил название, отобрал сериал у Netflix и определился с контентом
 
Сборный трейлер многосерийных премьер канала HBO
 
«5 авеню» — тизер комедии с космическим капитаном Хью Лори

Тоже интересно

 
Кино Студия Disney попросила убрать из кинотеатров короткометражку «Олаф и холодное приключение»
 
Кино «Человек-муравей и Оса» — трейлер и постер
 
Кино Танки к бою: «Т-34» гребёт новогоднюю кассу
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 350: «Мстители: Финал» и прочее
 
Телеовощи. Выпуск 160: Бешеный еврей
 
Netflix запускает сериал по мотивам «Аватара: Легенды об Аанге»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в декабре

11 СрНоль кадров в секунду (аудио)
11 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
12 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
13 ПтЕВА (аудио)
13 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
14 СбТелеовощи (аудио)
15 ВсТелеовощи (видео)
15 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
16 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
9Телеовощи – 313: Оборотни в нильфгаардских доспехах
 
16Ноль кадров в секунду – 293: Baby Yoda in da House
 
21Лазер-шоу «Три дебила» – 382: «Холодное сердце 2», «Ирландец» и «Достать ножи»
 
6ЕВА – 349: Попаданцы Inc.
 
12Телеовощи – 312: Эдипов комплекс
 
1ЕВА – спецвыпуск 25: Друзья
 
27Лазер-шоу «Три дебила» – 381: «Аванпост», «Клаус» и сериал «Годы»
 
14Ноль кадров в секунду – 292: Half-Life 3 confirmed
 
 
4ЕВА – 348: Маленький Акселератор
 
15Телеовощи – 311: Небинарное что-то
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru