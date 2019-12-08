«5 авеню» — трейлер космической комедии с датой выхода

Многосерийная комедия «5 авеню» от создателя «Вице-президента» Армандо Ианнучи обзавелась полноценным трейлером, в красках демонстрирующим, почему космическим туристам ни в коем случае не стоит брать билеты на космолайнер Judd. Премьера сериала состоится на кабельном канале HBO 19 января.
События производственной комедии разворачиваются в недалёком будущем, когда космический туризм становится для жителей Земли самым обычным делом. Команда туристического космолайнера Judd под командованием капитана Райана Кларка (Хью Лори) пытается справиться с трудностями и неполадками, то и дело возникающими во время космического круиза.
Помимо Лори в основной актёрский состав комедии входят Зак Вудс, Джош Гад, Ребекка Фронт, Ленора Кричлоу, Итан Филлипс и Сьюзи Накамура.
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