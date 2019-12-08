Новости сериалов — лучшее за неделю

«Ведьмак» — отрывок с боевой сценой на пиру в Цинтре — забракован диванными экспертами в области боевой хореографии.

«Игра престолов», «Хранители» и «Дрянь» названы лучшими сериалами 2019 года — помимо них высокой оценки удостоились восемь других многосерийных постановок.

Художник по костюмам Тим Аслам объяснил, как появилась нильфгаардская броня из «Ведьмака» — и своим комментарием лишь усугубил ситуацию.

Выборы Трампа убедили Алекса Куртцмана сделать главной героиней «Звёздного пути: Дискавери» темнокожую женщину — шоураннер, по его словам, решил идти ва-банк.

«Пацаны» — тизер второго сезона — потоковый сервис Amazon дал зрителям взглянуть одним глазком на продолжение.

Дэвид Теннант сыграет Филеаса Фогга в сериале «Вокруг света за 80 дней» — съёмки мини-сериала стартуют в начале года.

Первые композиции из саундтрека к сериалу «Ведьмак» — у зрителей есть возможность составить первое впечатление о музыкальном сопровождении экранизации.

«Мессия» — трейлер геополитического триллера от Netflix с Мишель Монахэн — авторы обещают масштабную драму на тему политики, религии и тектонических сдвигов в социуме.

Встречайте новое поколение супергероев DC в тизере сериала «Старгёрл» — современная молодёжь пока что смотрит в будущее без энтузиазма.