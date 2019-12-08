«Легенды завтрашнего дня» — упоротый трейлер посткризисного пятого сезона

Канал The CW не стесняется слегонца спойлерить своим зрителям кроссовер Arrowverse «Кризис на бесконечных землях», например, выкладывая трейлер одного из участников супергеройского капустника — 5 сезона крайне своеобразного сериала «Легенды завтрашнего дня».
Команда героев-изгоев продолжит, путешествуя во времени,
подводить спасать историю от очередной суперзлодейской угрозы.
В этом сезоне Брэндон Рут, играющий Атома, отчаливает из телевселенной DC вместе со своей женой Кортни Форд (Нора Дарк). Преемником Рэя Палмера станет Райан Чой в исполнении Осрика Чау («Сверхъестественное», «Дирк Джентли»).
Но до тех пор актёрам ещё предстоит появиться в кроссовере, где их и другие герои встретятся со своими копиями из параллельных миров и в очередной раз спасут мир. «Кризис» стартовал 8 декабря в «Супергёрл», продолжится в «Бэтвумен» и «Флэше», а 14 января завершится в «Стреле» и спецэпизоде «Легенд завтрашнего дня».
Пятый же сезон «Легенд» стартует 21 января.
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