«Легенды завтрашнего дня» — упоротый трейлер посткризисного пятого сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Канал The CW не стесняется слегонца спойлерить своим зрителям кроссовер Arrowverse «Кризис на бесконечных землях», например, выкладывая трейлер одного из участников супергеройского капустника — 5 сезона крайне своеобразного сериала «Легенды завтрашнего дня».

Команда героев-изгоев продолжит, путешествуя во времени, подводить спасать историю от очередной суперзлодейской угрозы.

В этом сезоне Брэндон Рут, играющий Атома, отчаливает из телевселенной DC вместе со своей женой Кортни Форд (Нора Дарк). Преемником Рэя Палмера станет Райан Чой в исполнении Осрика Чау («Сверхъестественное», «Дирк Джентли»).

Но до тех пор актёрам ещё предстоит появиться в кроссовере, где их и другие герои встретятся со своими копиями из параллельных миров и в очередной раз спасут мир. «Кризис» стартовал 8 декабря в «Супергёрл», продолжится в «Бэтвумен» и «Флэше», а 14 января завершится в «Стреле» и спецэпизоде «Легенд завтрашнего дня».

Пятый же сезон «Легенд» стартует 21 января.