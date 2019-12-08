Новые сериалы 9–15 декабря

Сезон 4

Syfy

События продолжения разворачиваются после того, как Протомолекула создала в нашей Солнечной системе кольцевые врата, открыв людям доступ ко множеству планет земного типа. Между Землёй, Марсом и Поясом начинается гонка за земли. Экипаж «Росинанта» прибывает с миссией на одну из таких планет, усеянную руинами давно погибшей внеземной цивилизации. Конкуренты, увлечённые колонизацией, ничего не знают о новом Илусе и таящихся в нём опасностях.