Новые сериалы 9–15 декабря

Вторая неделя зимы обойдётся без многосерийных премьер. Впрочем, на помощь скучающим без новинок придут потоковые сервисы Hulu и Amazon, Первый покажет финальный сезон подростковой супергероики «Беглецы», а второй порадует поклонников космической фантастики четвёртым сезоном «Пространства».
Среда, 11 декабря
триллер, мистика
В ролях Лиззи Каплан, Тим Роббинс, Гаррет Хедлунд, Элси Фишер, Юсра Варсама, Бархад Абди
Создатель Сэм Шоу
Второй сезон мистического триллера по вселенной Стивена Кинга завершится десятым эпизодом. Потоковый сервис Hulu пока не объявлял, какова дальнейшая судьба проекта.
Пятница, 13 декабря
драма, приключения, фантастика
В ролях Рензи Фелиз, Лирика Окано, Вирджиния Гарднер, Ариэла Барер, Грегг Салкин, Аллегра Акоста
Создатель Джош Шварц, Стефани Сэвидж
История повествует о разношёрстной компании из шести подростков, обнаруживших, что они дети суперзлодеев. Ребята пускаются в бега, дабы с помощью своих необычных способностей предотвратить осуществление коварных планов родителей.
драма, боевик, научная фантастика
В ролях Томас Джейн, Шоре Агдашлу, Кэс Анвар, Уэс Чэтэм, Стивен Стрейт, Доминик Типпер
Создатель Марк Фергюс, Хоук Остби
События продолжения разворачиваются после того, как Протомолекула создала в нашей Солнечной системе кольцевые врата, открыв людям доступ ко множеству планет земного типа. Между Землёй, Марсом и Поясом начинается гонка за земли. Экипаж «Росинанта» прибывает с миссией на одну из таких планет, усеянную руинами давно погибшей внеземной цивилизации. Конкуренты, увлечённые колонизацией, ничего не знают о новом Илусе и таящихся в нём опасностях.
Воскресенье, 15 декабря
фантастика
В ролях Джереми Айронс, Дон Джонсон, Реджина Кинг, Тим Блейк Нельсон, Луис Госсетт-младший, Джеймс Волк
Создатель Дэймон Линделоф
Первый сезон супергеройской драмы Дэймона Линделофа завершится девятым эпизодом See How They Fly. Кабельный канал HBO пока не объявлял о дальнейшей судьбе сериала.