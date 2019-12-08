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Новые сериалы 9–15 декабря

Вторая неделя зимы обойдётся без многосерийных премьер. Впрочем, на помощь скучающим без новинок придут потоковые сервисы Hulu и Amazon, Первый покажет финальный сезон подростковой супергероики «Беглецы», а второй порадует поклонников космической фантастики четвёртым сезоном «Пространства».

Среда, 11 декабря

 
Конец сезона2
Hulu
Касл-Рок Castle Rock

триллер, мистика

В ролях Лиззи Каплан, Тим Роббинс, Гаррет Хедлунд, Элси Фишер, Юсра Варсама, Бархад Абди

Создатель Сэм Шоу

Второй сезон мистического триллера по вселенной Стивена Кинга завершится десятым эпизодом. Потоковый сервис Hulu пока не объявлял, какова дальнейшая судьба проекта.

Видео

Пятница, 13 декабря

 
Сезон3
Hulu
Беглецы Marvel's Runaways

драма, приключения, фантастика

В ролях Рензи Фелиз, Лирика Окано, Вирджиния Гарднер, Ариэла Барер, Грегг Салкин, Аллегра Акоста

Создатель Джош Шварц, Стефани Сэвидж

История повествует о разношёрстной компании из шести подростков, обнаруживших, что они дети суперзлодеев. Ребята пускаются в бега, дабы с помощью своих необычных способностей предотвратить осуществление коварных планов родителей.

Видео

 
Сезон4
Syfy
Пространство The Expanse

драма, боевик, научная фантастика

В ролях Томас Джейн, Шоре Агдашлу, Кэс Анвар, Уэс Чэтэм, Стивен Стрейт, Доминик Типпер

Создатель Марк Фергюс, Хоук Остби

События продолжения разворачиваются после того, как Протомолекула создала в нашей Солнечной системе кольцевые врата, открыв людям доступ ко множеству планет земного типа. Между Землёй, Марсом и Поясом начинается гонка за земли. Экипаж «Росинанта» прибывает с миссией на одну из таких планет, усеянную руинами давно погибшей внеземной цивилизации. Конкуренты, увлечённые колонизацией, ничего не знают о новом Илусе и таящихся в нём опасностях.

Видео

Воскресенье, 15 декабря

 
Конец сезона1
HBO
Хранители Watchmen

фантастика

В ролях Джереми Айронс, Дон Джонсон, Реджина Кинг, Тим Блейк Нельсон, Луис Госсетт-младший, Джеймс Волк

Создатель Дэймон Линделоф

Первый сезон супергеройской драмы Дэймона Линделофа завершится девятым эпизодом See How They Fly. Кабельный канал HBO пока не объявлял о дальнейшей судьбе сериала.

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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11 СрНоль кадров в секунду (аудио)
11 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
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5Телеовощи – 313: Оборотни в нильфгаардских доспехах
 
15Ноль кадров в секунду – 293: Baby Yoda in da House
 
19Лазер-шоу «Три дебила» – 382: «Холодное сердце 2», «Ирландец» и «Достать ножи»
 
6ЕВА – 349: Попаданцы Inc.
 
12Телеовощи – 312: Эдипов комплекс
 
1ЕВА – спецвыпуск 25: Друзья
 
27Лазер-шоу «Три дебила» – 381: «Аванпост», «Клаус» и сериал «Годы»
 
14Ноль кадров в секунду – 292: Half-Life 3 confirmed
 
 
4ЕВА – 348: Маленький Акселератор
 
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