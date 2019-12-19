«Сокол и Зимний солдат» — кадры со съёмочной площадки

В сети появились свежие фотографии со съёмочной площадки «Сокола и Зимнего солдата» от Marvel Studios. Снимки появились на сайте Just Jared, и на них запечатлены Баки Барнс (Себастиан Стэн) в новом костюме, Сэм Уилсон (Энтони Маки) и стильный злодей Гельмут Земо (Даниэль Брюль). Гадать о сюжетных перипетиях сериала по этим фото довольно проблематично.

Шестисерийный супергеройский экшен для потокового сервиса Disney+ по сценарию Малкольма Спеллмана и Дерека Кольстада (трилогия «Джон Уик») обещает поведать о приключениях Сокола и Зимнего солдата после событий «Мстителей: Финала». Съёмочный процесс под руководством режиссёра Кари Скогланд («Викинги») стартовал в октябре, а премьера запланирована на следующую осень.