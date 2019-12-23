«Ведьмак» — Генри Кавилл рассказывает о боевой сцене из первого эпизода

Сериал «Ведьмак» уже несколько дней доступен для просмотра, и все желающие смогли приобщиться ко вселенной знаменитого тёмного фэнтези Анджея Сапковского. Одной из важнейших составляющих экранизации являются её боевые сцены, в особенности поединки между Геральтом и его противниками — как монстрами, так и людьми.

Генри Кавилл — телевизионное воплощение главного героя — делится кое-какой информацией о боевой хореографии проекта в контексте конкретной боевой сцены из первого эпизода «Начало конца» (The End's Beginning). В беседе с порталом IGN актёр рассказывает о напряжённом и зрелищном поединке с княжной Ренфри, также известной как Сорокопутка.