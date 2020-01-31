Кэрри сотрудничает с русскими в финальном трейлере «Родины»

Интриги, предательства, большая политическая игра и неугомонные русские. Кабельный канал Showtime опубликовал последний трейлер сериала «Родина», завершающего своё повествование восьмым сезоном из 12 эпизодов. Шпионский триллер возвращается на экраны 9 февраля.

Освободившись из российской тюрьмы, Кэрри Мэтисон (Клэр Дэйнс) идёт на поправку после страшных пыток. Физически агент здорова, но с психикой по-прежнему всё очень сложно, к тому же на родине Кэрри доверием не пользуется — коллеги подозревают, что русские её перевербовали. Но её давний друг Сол (Мэнди Патинкин), советник президента по вопросам нацбезопасности, готов рискнуть и довериться Кэрри в очень важном вопросе. Возможно, зря.