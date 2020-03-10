Главная героиня против Пингвина в отрывке из второго сезона «Харли Квинн»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В сети появился первый отрывок из продолжения анимационной чёрной комедии «Харли Квинн». Второй сезон мультсериала стартует на потоковом сервисе DC Universe 3 апреля. В 13-серийном продолжении главная героиня схватится со знаменитым криминальным боссом Пингвином и бесцеремонно оттяпает ему «клюв».

Жестокий комедийный экшен рассказывает о попытках распрощавшейся с Джокером Харли Квинн взобраться на самую верхушку криминального мира Готэма и войти в Легион гибели, воюющий с Лигой справедливости и Бэтменом. Чтобы получить своё, энергичная злодейка идёт на любые безумства.

Квинн по-прежнему озвучивает Кейли Куоко, её подружку Ядовитый Плющ — Лэйк Белл, Джеймс Гордон говорит голосом Кристофера Мелони, Загадочника озвучивает Джим Рэш, Джокера — Алан Тьюдик, а Бэтмена — Дидрих Бадер.