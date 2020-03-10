 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Создатель «Чернобыля» готовит для HBO экранизацию игры The Last Of Us Антонио Бандерас составит компанию Тому Холланду в экранизации игры Uncharted Анонсирован ремейк Gothic Эмили Блант сыграет в вестерне «Англичанка» Воссоединение «Друзей» не за горами
1
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Главная героиня против Пингвина в отрывке из второго сезона «Харли Квинн»

В сети появился первый отрывок из продолжения анимационной чёрной комедии «Харли Квинн». Второй сезон мультсериала стартует на потоковом сервисе DC Universe 3 апреля. В 13-серийном продолжении главная героиня схватится со знаменитым криминальным боссом Пингвином и бесцеремонно оттяпает ему «клюв».

Жестокий комедийный экшен рассказывает о попытках распрощавшейся с Джокером Харли Квинн взобраться на самую верхушку криминального мира Готэма и войти в Легион гибели, воюющий с Лигой справедливости и Бэтменом. Чтобы получить своё, энергичная злодейка идёт на любые безумства.

Квинн по-прежнему озвучивает Кейли Куоко, её подружку Ядовитый Плющ — Лэйк Белл, Джеймс Гордон говорит голосом Кристофера Мелони, Загадочника озвучивает Джим Рэш, Джокера — Алан Тьюдик, а Бэтмена — Дидрих Бадер.

1 Обсудить
Темы
 
Видео Харли Квинн
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Потоковый сервис DC готовит мультсериал про Харли Квинн в озвучке Марго Робби
 
Второй сезон анимационного экшена «Харли Квинн» стартует в апреле
 
«Харли Квинн» — превью мультсериала для потокового сервиса DC Universe

Тоже интересно

 
Кино «Бонд 25» раскрыл объятия движению #MeToo и покончил с «девушками Бонда»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 318: Быстрая интрига
 
Геи и им подобные заполоняют телеэкраны
 
Первый взгляд на сериал «Локи» от студии Marvel
 
Кино Джордж Лукас не планировал воскрешать императора Палпатина
 
Кино «Лига справедливости» — норм
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

20:00ЕВА (трансляция)

Выйдут в марте

11 СрНоль кадров в секунду (аудио)
11 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
12 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
13 ПтЕВА (аудио)
13 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
14 СбТелеовощи (аудио)
15 ВсТелеовощи (видео)
15 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
16 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила»
 
 
23Телеовощи – 330: И он написал фанфик
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 395: Пушки Акимбо, Супермен: Красный сын, достижения #MeToo
 
12ЕВА – 362: Вся правда о жирафах-геях
 
15Ноль кадров в секунду – 306: Кушай жопой
 
11Телеовощи – 329: Главный по драме
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 394: «Мидуэй» Роланда Эммериха и воссоединение «Друзей»
 
9ЕВА – 361: Полигоны — это векторы
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru