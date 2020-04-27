Создатели «Рика и Морти» рассказывают о сложной анимации четвёртого сезона

В преддверии майской премьеры второй половины четвёртого сезона «Рика и Морти» кабельный канал Adult Swim опубликовал видео, где о проекте для разнообразия рассказали другие участники творческого коллектива, который, конечно, не ограничивается создателями сериала Дэном Хармоном и Джастином Ройландом.

В ролике о создании анимационного хита режиссёры и художники на примере четвёртого эпизода четвёртого сезона Claw and Hoarder: Special Ricktim's Morty поведали о сложностях, с которыми им приходится сталкиваться в работе над мультсериалом. Если в двух словах, то от сезона к сезону проект повышает планку, и это требует от команды новых творческих решений. Но, по признанию авторов, игра стоит свеч.