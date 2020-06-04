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Первоисточник: www.bloomberg.com Прямая ссылка на новость:
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Кому нужна «Игра престолов», когда есть Багз Банни — назван самый популярный сериал HBO Max

С запущенным 27 мая HBO Max с самого старта творятся какие-то странные дела. Сначала появилась информация о ничтожном количестве мобильных скачиваний за первый день — что-то около 90 тысяч — что, как ни крути, должно быть весьма тревожно для сервиса, ориентированного в первую очередь на привлечение новых пользователей.

Теперь же аналитическая компания Parrot Analytics выкатила статистику по самым популярным сериалам HBO Max за первые четыре дня с запуска, и тут всё становится совсем интересно. Ни «Игра престолов», ни «Клан Сопрано», ни даже «Друзья» с «Теорией большого взрыва», за которые WarnerMedia выложила просто-таки астрономические суммы, не смогли обойти по популярности Багза Банни. Именно новые мультфильмы «Луни Тюнз» (Looney Tunes Cartoons) возглавили список с показателем востребованности в 19,4 раза выше среднего, а следом за ними расположился спин-офф «Улицы Сезам» The Not-Too-Late Show With Elmo.

Разумеется, это не идёт ни в какое сравнение с популярностью «Мандалорца» с его коэффициентом 46,1, но вот обогнать самые успешые сериалы Apple TV+ («Смотри», 16,5) и Quibi (Chrissy's Court, 3,4) дерзкому кролику удалось.

Что тут сказать — похоже, целевая аудитория платформы оказалась несколько моложе, чем планировалось.

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