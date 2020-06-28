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Сотни чернокожих творцов требуют от Голливуда построить «лучший мир»

Не одним же британским угнетённым этническим меньшинствам строчить послания к медийным корпорациям. Вот и на родине демократии и всевозможных свобод свыше трёхсот темнокожих творческих личностей подписались под открытым письмом к голливудским бонзам с требованием конкретных перемен в вопросах расизма, дискриминации и репрезентации. Оные, как мы понимаем, ещё не наступили.

Пламенное послание под заголовком Hollywood 4 Black Lives настрочил актёр и активист Кендрик Сэмпсон («Белая ворона», «Флэш»), и своими подписями его успели поддержать Виола Дэвис, Жанель Моне, Майкл Б. Джордан и Билли Портер. Все они требуют, дабы американская индустрия развлечений «доказала, что жизни чёрных важны для Голливуда». И сделать это она может, лишь «предприняв смелые шаги в деле поддержки, защиты и инвестирования в жизни чёрных». В общем, Black Lives Matter, и всё такое.

В роли креативной индустрии Голливуд обладает привилегией воображать и творить. Мы оказываем значительное влияние на культуру и политику. У нас есть возможность использовать это влияние, чтобы вообразить и построить лучший мир. Да, исторически и до сих пор Голливуд поддерживает эпидемию полицейской жестокости и «античёрную» культуру.

В своём письме Сэмпсон утверждает, что отсутствие искреннего желания что-либо исправить лишь усиливает проявления белого превосходства во всём от сюжетов до жизненных реалий, в которых приходиться работать угнетённым. Мол, никакого настоящего влияния у чернокожих в Голливуде нет, а белые продолжают эксплуатировать их культуру, извлекая из неё многомиллионные прибыли, которыми наверняка не спешат делиться.

В основе письма несколько конкретных требований к Голливуду:

  • Перестать кормить полицию. Никаких полицейских на съёмочных площадках, мероприятиях или ещё где-либо.
  • Отказаться от поддержки «античёрного» контента,
  • Инвестировать в антирасистские проекты, карьеры чернокожих, предоставить больше власти и финансовых ресурсов чёрным творцам и продюсерам, инвестировать в чёрное сообщество, включая организации, возглавляемые афроамериканцами.

Только так, говорится в письме, у Голливуда есть шанс признать свою ответственность и искупить, наконец, все грехи прошлого.

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