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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Последние серии «Сверхъестественного» выйдут этой осенью

Заключительный 15 сезон «Сверхъестественного» вместе с громадьём остальных проектов попал под пресловутый карантин и не успел завершить производство последних эпизодов, которые должны были выйти в эфир ещё в мае. Но ситуация постепенно выравнивается, съёмки возобновляются, и теперь телеканал The CW уже может объявить официальную дату возвращения сериала на экраны.

Последние семь серий о приключениях Сэма (Джаред Падалеки) и Дина Винчестеров (Дженсен Экклз) стартуют 8 октября, а заключительная серия выйдет на краны 19 ноября. Впереди у творческой команды досъёмки двух последних эпизодов, к которым обещают приступить уже на этой неделе.

Главным сценаристом и шоураннером финального 15 сезона выступает Эндрю Дэбб, а производством по-прежнему заведует Warner Bros. Television.

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Сверхъестественное
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