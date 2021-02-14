Новые сериалы 15–21 февраля: «Молодой „Скала“», «Племена Европы» и другие новинки

Среди многосерийных премьер недели окажутся сразу два проекта, так или иначе связанные со спортом. В списке новых сериалов значатся гоночный ситком «Команда» и семейная комедия Дуэйна Джонсона «Молодой „Скала“». Вдобавок любители антиутопий смогут оценить старания немецких сериалоделов, посмотрев первый сезон «Племён Европы» от Netflix.
Понедельник, 15 февраля
комедия, спорт
В ролях Кевин Джеймс, Дэн Адут, Сара Стайлс, Джиллиан Мюллер, Фредди Строма, Гэри Энтони Уильямс
Создатель Энди Фикмен
В центре комедии — гоночная команда NASCAR во главе с персонажем Кевина Джеймса, которой приходится нелегко, после того, как у них сменяется начальство.
Производственная комедия о гоночной команде — неплохой задел, но две детали проекта могут отпугнуть потенциальных зрителей. Во-первых, главную роль в ситкоме играет Кевин Джеймс, во-вторых — сомнительным бонусом идёт вездесущий кадровый смех.
Вторник, 16 февраля
комедия
В ролях Дуэйн Джонсон, Розарио Доусон, Рэндалл Парк, Брэдли Констант, Стейси Лейлуа, Джозеф Ли Андерсон
Создатель Нахнатчка Кхан
Семейная комедия приоткрывает завесу над событиями 2032 года, где Джонсон метит на пост президента США, а также рассказывает о его детстве, юности и молодых годах.
Дуэйн Джонсон настолько скромный парень, что спродюсировал сериал про себя любимого, баллотирующегося в президенты США. Но речь в комедии пойдёт скорее о прошлом и наверняка будет пропитана ностальгией. Поклоников талантов Джонсона наверняка должно заинтересовать.
драма, триллер, детектив, криминал
В ролях Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Алёна Михайлова, Максим Белбородов, Артур Ваха
Действие разворачивается в 1946 году. Ещё недавно воевавший на фронте лейтенант Денис Журавлёв поступает на службу в милицию. Его начальником становится майор Шумейко по прозвищу Сатана, о тяжёлом характере которого ходят легенды. Вчерашний армеец сразу же берётся за сложное дело: необходимо поймать орудующую в городе банду преступников и её главаря Клеща. Журавлёв придумывает особый план, но реализовать его оказывается гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд. Вскоре он понимает, что попал на гораздо более запутанную войну, где каждый друг может обернуться врагом…
Константин Хабенский и Андрей Бурковский сыграют подозрительно смахивающих на Жеглова и Шарапова следаков, которые борются с преступностью в послевоенные годы.
Среда, 17 февраля
драма, романтический
В ролях Зури Аделе, Шерри Кола, Роджер Барт, Эмма Хантон, Джош Пенс, Томми Мартинес
Создатель Джоанна Джонсон
Спин-офф семейной драмы «Фостеры», повествующий о жизни сестёр Кэлли и Марианны в Лос-Анджелесе. Девушки наконец-то выбрались из родительского дома и готовы ко всем испытаниям самостоятельной жизни.
Пятница, 19 февраля
боевик, драма, фантастика
В ролях Генриетта Конфуриус, Эмилио Сакрая, Давид Али Рашед, Оливер Мазуччи, Мелика Форутан, Алена Блажевич
Создатель Филип Кох
2074 год. После таинственной глобальной катастрофы на руинах Европы образовывается несколько племён. Двух братьев и сестру из мирного племени разлучают люди и обстоятельства. Отныне главные герои вынуждены поодиночке прокладывать свой путь в борьбе за будущее в новой Европе.
Продюсеры нашумевшей немецкой «Тьмы» представляют фантастическую экшен-драму о постапокалиптическом будущем. Возможно, им снова удастся приковать зрителей к экранам интересной и запутанной историей.
драма, научная фантастика
В ролях Юэль Киннаман, Майкл Дорман, Сара Джонс, Шантель Вансантен, Ренн Шмидт, Джоди Бальфур
Создатель Рональд Д. Мур, Мэтт Уолперт, Бен Недиви
Фантастическая драма поведает о том, куда привело бы человечество бесконечное глобальное соперничество в освоении космоса, которое однажды стартовав, так и не завершилось. В центре истории — астронавты, космические инженеры и их семьи, участвующие в невероятных событиях альтернативной вселенной, где СССР опередил США, первым высадив человека на Луну.
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