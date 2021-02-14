Новые сериалы 15–21 февраля: «Молодой „Скала“», «Племена Европы» и другие новинки

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Netflix

В центре комедии — гоночная команда NASCAR во главе с персонажем Кевина Джеймса, которой приходится нелегко, после того, как у них сменяется начальство.

Производственная комедия о гоночной команде — неплохой задел, но две детали проекта могут отпугнуть потенциальных зрителей. Во-первых, главную роль в ситкоме играет Кевин Джеймс, во-вторых — сомнительным бонусом идёт вездесущий кадровый смех.