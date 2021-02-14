 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Steam не против рисованного порно, но боится настоящих полуголых женщин Зак Снайдер показал обновлённого Джокера Джареда Лето из режиссёрской версии «Лиги справедливости» Ах, какая женщина! — Capcom назвала официальный рост леди Димитреску Манга «Магическая битва» становится такой же популярной, как «Моя геройская академия» Сравнение графики: как влияет рейтрейсинг на The Medium
СЕРИАЛЫ
792
 
Прямая ссылка на новость:

Новые сериалы 15–21 февраля: «Молодой „Скала“», «Племена Европы» и другие новинки

Среди многосерийных премьер недели окажутся сразу два проекта, так или иначе связанные со спортом. В списке новых сериалов значатся гоночный ситком «Команда» и семейная комедия Дуэйна Джонсона «Молодой „Скала“». Вдобавок любители антиутопий смогут оценить старания немецких сериалоделов, посмотрев первый сезон «Племён Европы» от Netflix.

Понедельник, 15 февраля

 
Премьера+
Netflix
Команда The Crew

комедия, спорт

В ролях Кевин Джеймс, Дэн Адут, Сара Стайлс, Джиллиан Мюллер, Фредди Строма, Гэри Энтони Уильямс

Создатель Энди Фикмен

В центре комедии — гоночная команда NASCAR во главе с персонажем Кевина Джеймса, которой приходится нелегко, после того, как у них сменяется начальство.

Производственная комедия о гоночной команде — неплохой задел, но две детали проекта могут отпугнуть потенциальных зрителей. Во-первых, главную роль в ситкоме играет Кевин Джеймс, во-вторых — сомнительным бонусом идёт вездесущий кадровый смех.

Видео

Вторник, 16 февраля

 
Премьера+
NBC
Молодой „Скала“ Young Rock

комедия

В ролях Дуэйн Джонсон, Розарио Доусон, Рэндалл Парк, Брэдли Констант, Стейси Лейлуа, Джозеф Ли Андерсон

Создатель Нахнатчка Кхан

Семейная комедия приоткрывает завесу над событиями 2032 года, где Джонсон метит на пост президента США, а также рассказывает о его детстве, юности и молодых годах.

Дуэйн Джонсон настолько скромный парень, что спродюсировал сериал про себя любимого, баллотирующегося в президенты США. Но речь в комедии пойдёт скорее о прошлом и наверняка будет пропитана ностальгией. Поклоников талантов Джонсона наверняка должно заинтересовать.

Видео

 
Премьера+
more.tv
За час до рассвета

драма, триллер, детектив, криминал

В ролях Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Артур Смольянинов, Алёна Михайлова, Максим Белбородов, Артур Ваха

Действие разворачивается в 1946 году. Ещё недавно воевавший на фронте лейтенант Денис Журавлёв поступает на службу в милицию. Его начальником становится майор Шумейко по прозвищу Сатана, о тяжёлом характере которого ходят легенды. Вчерашний армеец сразу же берётся за сложное дело: необходимо поймать орудующую в городе банду преступников и её главаря Клеща. Журавлёв придумывает особый план, но реализовать его оказывается гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд. Вскоре он понимает, что попал на гораздо более запутанную войну, где каждый друг может обернуться врагом…

Константин Хабенский и Андрей Бурковский сыграют подозрительно смахивающих на Жеглова и Шарапова следаков, которые борются с преступностью в послевоенные годы.

Видео

Среда, 17 февраля

 
Сезон3
Freeform
Приятные хлопоты Good Trouble

драма, романтический

В ролях Зури Аделе, Шерри Кола, Роджер Барт, Эмма Хантон, Джош Пенс, Томми Мартинес

Создатель Джоанна Джонсон

Спин-офф семейной драмы «Фостеры», повествующий о жизни сестёр Кэлли и Марианны в Лос-Анджелесе. Девушки наконец-то выбрались из родительского дома и готовы ко всем испытаниям самостоятельной жизни.

Пятница, 19 февраля

 
Премьера+
Netflix
Племена Европы Tribes of Europa

боевик, драма, фантастика

В ролях Генриетта Конфуриус, Эмилио Сакрая, Давид Али Рашед, Оливер Мазуччи, Мелика Форутан, Алена Блажевич

Создатель Филип Кох

2074 год. После таинственной глобальной катастрофы на руинах Европы образовывается несколько племён. Двух братьев и сестру из мирного племени разлучают люди и обстоятельства. Отныне главные герои вынуждены поодиночке прокладывать свой путь в борьбе за будущее в новой Европе.

Продюсеры нашумевшей немецкой «Тьмы» представляют фантастическую экшен-драму о постапокалиптическом будущем. Возможно, им снова удастся приковать зрителей к экранам интересной и запутанной историей.

Видео

 
Сезон2
Apple TV+
Для всего человечества For All Mankind

драма, научная фантастика

В ролях Юэль Киннаман, Майкл Дорман, Сара Джонс, Шантель Вансантен, Ренн Шмидт, Джоди Бальфур

Создатель Рональд Д. Мур, Мэтт Уолперт, Бен Недиви

Фантастическая драма поведает о том, куда привело бы человечество бесконечное глобальное соперничество в освоении космоса, которое однажды стартовав, так и не завершилось. В центре истории — астронавты, космические инженеры и их семьи, участвующие в невероятных событиях альтернативной вселенной, где СССР опередил США, первым высадив человека на Луну.

Видео

Темы
 
Превью
Комментарии

Ещё на эту тему

2Генерал Розарио Доусон и другие чудеса 2032 года в комедии Дуэйна Джонсона «Молодой „Скала“» (кадры) 9Скалу — в президенты! Трейлер автобиографического сериала Дуэйна Джонсона делает неожиданные открытия 26Продюсеры «Тьмы» презентуют новую фантастику. Netflix показал трейлер эпика «Племена Европы»

Тоже интересно

18Восстание машин начнётся в суде: Флоренс Пью сыграет обвинённого в убийстве робота 13Ах, какая женщина! — Capcom назвала официальный рост леди Димитреску 16Зак Снайдер показал обновлённого Джокера Джареда Лето из режиссёрской версии «Лиги справедливости» 45«Мы не должны быть мужиками с сиськами» — Эванджелин Лилли не одобряет всех этих сильных женских персонажей 3Steam не против рисованного порно, но боится настоящих полуголых женщин

Далее на КГ

1
Телеовощи. Выпуск 379: Большая премьера
 4
Том Холланд и Дэйзи Ридли отправляются в путь в свежем отрывке фантастики Дага Лаймана «Поступь хаоса»
 2
Новые фильмы 15-21 февраля 2021 года: «Конёк-Горбунок», «Рыцари справедливости», «Спасите Колю!», «Мавританец»
 1
Неделя сериалов на КГ — главные новости 8–14 февраля
 62
Эпичность зашкаливает! Финальный трейлер «Лиги справедливости» Зака Снайдера с Дарксайдом и Джокером Джареда Лето
 1
Wakanim выпустит в России фильм «Судьба: Ночь Схватки — Прикосновение Небес III: Весенняя песня»
 2
Назад в кино: «Остров проклятых» (Shutter Island, 2009)
 12
Альфред чинит бэтмобиль и беседует с Бэтменом на свежем кадре «Лиги справедливости» Зака Снайдера
 26
Фрэнк Грилло ломает четвёртую стену, юморит и воюет с Мэлом Гибсоном в свежем трейлере безумного фантастического экшена «День курка»
 1
Тайваньская рейтинговая ассоциация подтвердила существование сборника The Great Ace Attorney Chronicles
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Кровь стынет в жилах — топ-25 самых страшных игр прошедшего поколения
 
Продюсеры «Тьмы» презентуют новую фантастику. Netflix показал трейлер эпика «Племена Европы»
 
Кино Мужская мечта: Эмма Стоун сыграет одержимую сексом женщину с мозгами ребёнка
 
Игры MORTAL KOVID-19 [VACCINATION]
 
Кино Хищник против Гендерных Стереотипов. Это будет пострашнее схватки с Чужими
 
Игры Square Enix запустила сайт в честь 25-летия Tomb Raider
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в феврале

16 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
18 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
21 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 379: Большая премьера
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 449: Космические чистильщики, Малкольм и Мари, Обратная связь
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
12Ноль кадров в секунду – 355: Silent Luiji's Mansion
 
6ЕВА – 411: Лох горизонтальный
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru