Говорящая с призраками Роуз Макивер в трейлере комедии от CBS

Телеканал CBS выкатил трейлер своей многосерийной новинки — мистической комедии «Призраки» с Роуз Макивер («Я — зомби») в главной роли. Актрисе не в новинку сталкиваться со всякой чертовщиной. Она и сама успела побывать в роли воскресшей любительницы человеческих мозгов.

Молодые супруги Саманта (Макивер) и Джей (Уткарш Амбудкар) переезжают в дом мечты — доставшийся им по наследству загородный особняк, в котором надеются жить долго и счастливо. Но скоро пара выясняет, что, во-первых, дом от старости разваливается на части, а во-вторых, он битком набит призраками его многочисленных бывших жильцов. Саманта открывает в себе способность общаться с призраками и пытается использовать её, чтобы помочь донимающим её душам обрести долгожданный покой.

Проект является американской адаптацией одноимённого британского сериала. Сценарий пилота написали Джо Порт и Джо Уайзман, вместе работавшие над «Новенькой». Производство курируют Joe Port & Joe Wiseman, Lionsgate Television, BBC Studios и CBS Television Studios. Премьера ожидается в грядущем телесезоне 2021–2022, но точной даты выхода у сериала пока нет.