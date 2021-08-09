Новые сериалы 9–15 августа: «Что если?», «Новый вишнёвый вкус» и другие новинки

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FX

Это история о четырёх юных коренных американцах из неблагополучного жилого района глубинки в Оклахоме. Подростки промышляют мелкими кражами, чтобы насобирать денег на переезд из их богом забытой глуши в Калифорнию.

Волшебным образом везде успевающий Тайка Вайтити поучаствовал в создании юморной криминальной истории о подростках, стремящихся вырваться из родного захолустья. Специфичность юмора позволяет оценить трейлер сериала.