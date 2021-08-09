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Новые сериалы 9–15 августа: «Что если?», «Новый вишнёвый вкус» и другие новинки

Источник: Disney+

Список многосерийных премьер в ближайшие несколько дней пополнят несколько проектов. Среди новых сериалов отметятся марвеловская анимационная антология «Что если?», комедия Тайки Вайтити «Псы резервации», фантастическая драма «Остров фантазий», хоррор «Новый вишнёвый вкус» с Розой Салазар, а также семейная драма о рестлинге «Хилы».

Понедельник, 9 августа

 
Премьера+
FX
Псы резервации Reservation Dogs

комедия

В ролях Д'Фарао Ун-А-Тай, Эльва Гуерра, Сара Подемски, Мэттью Кардаропл, Девери Джейкобс, Паулина Алексис

Создатель Тайка Вайтити, Стерлин Хархо

Это история о четырёх юных коренных американцах из неблагополучного жилого района глубинки в Оклахоме. Подростки промышляют мелкими кражами, чтобы насобирать денег на переезд из их богом забытой глуши в Калифорнию.

Волшебным образом везде успевающий Тайка Вайтити поучаствовал в создании юморной криминальной истории о подростках, стремящихся вырваться из родного захолустья. Специфичность юмора позволяет оценить трейлер сериала.

Видео

Вторник, 10 августа

 
Премьера+
FOX
Остров фантазий Fantasy Island

фантастика, драма

В ролях Роселин Санчес, Киара Барнс, Джон Родригес, Дэйв Эннэйбл, Одетт Эннэйбл, Стефани Берри

Создатель Элизабет Крафт, Сара Фэйн

События разворачиваются на роскошном островном курорте, где любые — даже самые невероятные пожелания клиентов — исполняются. Правда, это почти всегда приводит к самым неожиданным последствиям. Заправляет курортом Елена Рорк, потомок мистера Рорка из оригинального сериала.

Телеканал FOX посчитал хорошей идеей вернуться на знаменитый Остров фантазий, осовременив реалии.

 
Сезон2
DC Universe
Старгёрл Stargirl

фантастика, боевик

В ролях Брэк Бэссинджер, Люк Уилсон, Кэмерон Джеллман, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Кристофер Джеймс Бэйкер

Создатель Джефф Джонс, Грег Берланти

Многосерийная экранизация комиксов DC шоураннера Джеффа Джонса расскажет о примерившей личину Супергёрл школьнице Кортни Уитмор, её отчиме-сайдкике Пэте Дугане и новых друзьях, тоже перевоплотившихся в супергероев, чтобы бороться со злом и несправедливостью.

Видео

Среда, 11 августа

 
Премьера+
Disney+
Что если? What If?

мультфильм, семейный, фантастика, боевик

В ролях Джеффри Райт, Чедвик Боузман, Хейли Этвелл, Доминик Купер, Шон Ганн, Джимон Хонсу

Создатель Э. С. Брэдли

Проект основан на одноимённой серии комиксов, не входящих в канон. Антология рассказывает, как могла бы развиваться вселенная Marvel, если бы её ключевые события пошли по иному пути. Каждый эпизод посвящён отдельной истории из альтернативной реальности Marvel.

Сборник неканоничных сюжетов позволит зрителям по-новому взглянуть на известных персонажей супергеройской вселенной. Правда, лишь в анимационном виде.

Видео

Четверг, 12 августа

 
Сезон2
CBS All Access
Звёздный путь: Нижние палубы Star Trek: Lower Decks

научная фантастика, комедия, мультфильм, семейный

В ролях Тони Ньюсом, Донн Льюис, Джек Куйэд, Джерри О'Коннел, Ноэль Уэллс, Джиллиан Вигмэн

Создатель Майк Макмэхан

Анимационная комедия для взрослых поведает о трудовых буднях экипажа, который служит на одном из наименее важных космолётов Звёздного флота. Речь пойдёт о невоспетых героях, отвечающих за техническое обслуживание судна. Каждый день им приходится отвечать на профессиональные вызовы, выстраивать личные взаимоотношения и бороться с космическими аномалиями.

Видео

 
Сезон3
DC Universe
Титаны Titans

фантастика, боевик

В ролях Брентон Туэйтс, Алан Ричсон, Анна Диоп, Эйприл Боулби, Линдси Горт, Минка Келли

Создатель Акива Голдсман, Грег Берланти, Джефф Джонс

Многосерийный боевик расскажет о команде юных супергероев, в состав которой войдут Дик Грейсон (он же Робин, он же Найтвинг), Старфайер, Рэйвен и другие.

Видео

 
Сезон8
FOX
Бруклин 9-9 Brooklyn Nine-Nine

комедия, детектив

В ролях Энди Сэмберг, Стефани Беатрис, Терри Крюс, Мелисса Фумеро, Джо Ло Трульо, Челси Перетти

Создатель Дэниэл Дж. Гур, Майкл Шур

Спасённая телеканалом NBC многосерийная полицейская комедия представляет собой своеобразную хронику насыщенных трудовых будней нью-йоркских стражей порядка.

Видео

 
Конец сезона1
The CW
Уокер Walker

драма, боевик, детектив, приключенческий, триллер

В ролях Джаред Падалеки, Линдси Морган, Киган Аллен, Одетт Эннейбл, Коби Белл, Вайолет Бринсон

Создатель Анна Фрике

Первый сезон завершится восемнадцатой серией Drive. В феврале телеканал The CW продлил сериал на второй сезон.

Видео

Пятница, 13 августа

 
Премьера+
Netflix
Новый вишнёвый вкус Brand New Cherry Flavor

ужастик

В ролях Роза Салазар, Эрик Ланж, Кэтрин Кинер, Джефф Уорд, Мэнни Йакинто

Создатель Ник Антоска, Ленор Зион

В начале 90-х девушка-режиссер отправляется в Голливуд, чтобы снять свой фильм, но попадает в полный галлюцинаций водоворот секса, магии, мести… и котят.

Роза Салазар поучаствовала в новом экспериментальном проекте — хорроре, напоминающем наркоманский трип. Но происходящее на экране безумие дарит героине шанс разобраться со своими психотравмами

Видео

 
Сезон2
Amazon
Современная любовь Modern Love

комедия, романтический

В ролях Энн Хэтэуэй, Тина Фей, Джон Слэттери, Дев Патель, Кэтрин Кинер, Энди Гарсиа

Создатель Джон Карни

Сборник коротких историй, вдохновлённых одноимённым еженедельным подкастом и колонкой из New York Times, рассказывает о любви и человеческих взаимоотношениях в современном Нью-Йорке.

Видео

 
Конец сезона2
Apple TV+
Домой до темноты Home Before Dark

детектив, драма

В ролях Джибраил Нантамбу, Бруклин Принс, Кайли Роджерс, Дерик Маккейб, Джим Стёрджесс, Азиза Скотт

Создатель Дэна Фокс, Дара Ресник

Второй сезон завершится десятой серией The Smoking Gun. Потоковый сервис Apple TV+ ничего не сообщал о дальнейшей судьбе сериала.

Видео

 
Конец сезона1
Disney+
Звёздные войны: Бракованная партия Star Wars: The Bad Batch

мультфильм, семейный, боевик, приключенческий, фантастика

В ролях Несс Баутиста, Минг-На Вен, Ношир Далал, Эндрю Кишино, Ди Брэдли Бейкер, Стивен Стэнтон

Создатель Дженнифер Корбетт

Первый сезон мультсериала завершится шестнадцатым эпизодом. Стриминговый сервис Disney+ продлил проект на второй сезон.

Видео

Воскресенье, 15 августа

 
Премьера+
Starz
Хилы Heels

драма, спорт

В ролях Стивен Амелл, Александр Людвиг, Элисон Лафф, Келли Бёрглунд, Мэри Маккормак, Крис Бауэр

В центре истории — братья из крохотного городка в Джорджии. Родственники-совладельцы семейного рестлинг-промоушена жарко воюют друг с другом на ринге и в жизни.

Вырвавшийся из лап The CW Стивен Амелл готов к серьёзной драме и боям на ринге. Сценарист «Локи» Майкл Уолдрон обещает душевную историю, которая с новой стороны откроет зрителям индустрию рестлинга.

Видео

 
Сезон11
AMC
Ходячие мертвецы The Walking Dead

боевик, драма, триллер

В ролях Эндрю Линкольн, Джон Бернтал, Сара Уэйн Кэллис, Лори Холден, Джеффри Деманн, Стивен Ён

Создатель Роберт Киркман, Фрэнк Дарабонт

После того как на Землю обрушилась масштабная зомби-эпидемия, шерифу Рику Граймсу вместе с домочадцами и группой выживших пришлось отправиться на поиски места, где бы им не угрожало столкновение с бродячими мертвецами. Главный герой делает всё для того, чтобы спасти своих родных, но оказывается, что для этого мало найти территорию, свободную от зомби, поскольку всепоглощающий страх спасшихся от эпидемии людей и вызванная им жестокость намного опаснее.

Видео

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