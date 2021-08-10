Идеальное попадание: Кэтрин Зета-Джонс станет Мортишей Аддамс у Тима Бёртона

Многосерийный спин-офф «Семейки Аддамс» от Netflix с говорящим названием «Уэнздей» продолжает обрастать всё большим количеством громких имён. Помимо Тима Бёртона в режиссёрском кресле, что само по себе говорит о многом, и восходящей звёздочки Дженны Ортеги («Ты», «Няня 2») в главной роли, к многообещающему сериалу присоединилась Кэтрин Зета-Джонс. Именно она воплотит на экране культовый образ Мортишы Аддамс, которую в своё время играли Анжелика Хьюстон, Шарлиз Терон, Дэрил Ханна и Кэролин Джонс.

Сериал будет представлять собой комедию о взрослении с элементами сверхъестественного и мистики, окружающими Уэнздэй во время обучения в Академии Невермор. Именно там она пытается овладеть проявляющимися экстрасенсорными способностями, помешать чудовищной серии убийств, терроризировавшей город, и разгадать тайну, запутавшую ее родителей 25 лет назад. И при всём при том не забудет о личной жизни — удивительная многозадачность.

В актёрский состав также приняли Луиса Гусмана, который сыграет главу семейства. Шоураннерами и сценаристами проекта выступают ответственные за «Тайны Смолвиля» Альфред Гоу и Майлз Миллар, которые значатся исполнительными продюсерами наравне с Бёртоном.