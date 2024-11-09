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Это всё Агата

Agatha All Along

Сон ведьминой собаки

Плоха та ведьма, которая вдруг стала хорошей. Нам ещё предстоит посмотреть на обратный процесс в экранизации мюзикла «Злая», но у Агаты более правильный маршрут. Она просто остаётся сама собой. Героиня как была злодейкой в «Ванда/Вижне», так ею и осталась. Разве что иногда в ней на долю секунды может проснутся жалость, но только затем, чтобы сюжет не кончился до развязки.

Итак, проведя три года в ловушке Ванды, злая ведьма Агата Харкнесс оказывается на свободе, но абсолютно без сил. Появившийся будто из неоткуда парнишка Уилл предлагает ей пройтись по дороге ведьм — в мифическом измерении, где навыки любого ведьмовского ковена пройдут тяжелейшие испытания, но в конце пути исполнятся все желания. Для этого Агате и парнишке предстоит собрать этот самый ковен и открыть ворота с помощью хорошей (как вам покажется поначалу) песни.

Песня… да-а-а. Штука, которая действительно имеет для сюжета очень большой вес, но к финалу сезона успеет вас порядочно достать. Несколько аранжировок и куча исполнителей не спасают. Представьте, что пришли посмотреть экранизацию «Холодного сердца», а там все песни заменили на Let it Go. При всей крутости трека уже на середине фильма вам захочется выйти из зала и поплакать.

И ограниченность саундтрека — не последняя проблема. «Это всё Агата» не лишена глупостей и банальностей, коих впихивают в любой сценарий комикс-экранизаций. Ну, знаете, такие сцены, которые написаны не то для трёхлеток, не то самими трёхлетками. К чести «Агаты», в ней этого в меру, в отличие от «Женщины-Халка», где вокруг идиотии строился сюжет каждой серии.

«Агата» же при всех традиционных косяках пытается не быть Marvel. Нагнать жути тут, развернуть сюжет здесь, и выходит пусть и не превосходное произведение, но проект, который старается удивлять своего зрителя. Парадоксальная несобранность или сложно спланированный расчёт?

Разберём, как это всё работает. Агату большую часть сезона преследуют пять демонических созданий. Они невероятно тупы, медлительны в угоду сюжета, а их опасность слишком преувеличена. Но их наличие делает для сюжета и зрителя очень многое: тут вам и откровенная крипота в образах созданий; и постоянное напоминание, что героям надо спешить и бежать по сюжету дальше, меняя локации и задачи; и, наконец, кровища. Не КРОВИЩА, но чутка крови и чутка расчленёнки присутствует, что не может не радовать.

Если франчайз кусает за задницу «Дэдпул» с рейтингом R, то дальше просто стыдно сбавлять темп — Fox от этого умер. Зритель давно вырос, соответствуйте! «Агата», «Эхо», «Ночной оборотень», прости-господи, «Секретное вторжение» — проекты Marvel, которые с разной степенью успешности стараются прощупать зрителя на предмет восприятия более серьёзного тона повествования и видеоряда. «Это всё Агата» никаких потолков не пробивает, планок не задирает, но пробует на вкус зрителя, который устал от детской клоунады и хочет клоунады для взрослых, причём желательно с сюжетом на борту.

Это начинание в высшей степени правильное. Пересмотрите «Железного человека» и сравните его с «Капитаном Марвел 2». Тот фильм был крут не только по сценарию и режиссуре. Он просто не относился к зрителю, как к обиженному на мир дебилу с ведром попкорна, поднимая темы серьёзные, местами даже мрачные, просто присыпанные шутками харизматичного персонажа. «Агате» приходится куда сложнее — убедить зрителя в том, что Marvel готов измениться, чтобы вернуть свою изначальную аудиторию, и удивлять. К тому же за серьёзным тоном в сериале остаётся не так много пространства для шуток. Да и как шутить, когда главное действующее лицо — это злодейка до мозга костей? Это не Каратель или Дэдпул, убивающие людей ради вроде бы правильных целей. Нет, Агата убивает от удовольствия, а цели её всегда или почти всегда эгоистичны.

На таких персонажей смотреть не всегда приятно, поэтому её окружили теми, за кого хоть в малой степени зритель может переживать. Но до финала доживут далеко не все, и за это сериалу тоже хочется сказать спасибо. Минимум волшебных диснеевских воскрешений, ещё меньше сюжетной брони. Умереть может кто угодно в любой момент. Разве что антагонистку сериала в лице персонажа Обри Плазы не убить, но там особенная причина. Других же героев сюжет прожует, сглотнёт и переварит, какими бы хорошими, милыми или крутыми они ни были.

За эксперименты — спасибо. Да и за жестокость. За многочисленные сюжетные повороты — разумеется. Почти все финальные серии подкидывали сюрпризы. А вот за ограниченность и идиотию — нет, не спасибо. За бесящую песню — тем более. В итоге весь сериал — это неоднозначность с плюсами и креатив с минусами. Вот где она сидит, эта народная серединка на половинку. Смотришь это, и кажется, вот-вот авторам хватит смелости дать пинка так, что ботинок между ягодиц застрянет. Но их хватает лишь на то, чтобы иногда поднимать брови и внимательно следить за сюжетом. Фокус-покус, блин. Смешно сказать, но даже этого многим MCU-проектам сильно недостаёт, так что в целом мы не в обиде. Просто этого как будто бы мало.

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Кирилл Илюхин
9 ноября 2024
 
Оценка автора
Кино
Читательский рейтинг
43%
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