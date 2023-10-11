V значит ВУЗ

Летом 2019 года на экраны вышел первый сезон «Пацанов» от шоураннера культового «Сверхъестественного» Эрика Крипке. Адаптация комикса Гарта Энниса препарировала и перевернула с ног на голову жанр супергероики. Местные обладатели суперсил не являлись эталонами нравственных норм и морально-этических ориентиров, а вели себя как мерзкие, двуличные, лицемерные и мелочные людишки, волею случая дорвавшиеся до власти.



И хотя экранизация значительно сгладила углы первоисточника в плане откровенной жести и членовредительства (компенсировав в полной мере сексуальными перверсиями), сериал нашёл своего благодарного зрителя. Вышло уже три сезона, а четвёртый в постпроизводстве, отложенном из-за забастовки сценаристов. Но помимо продолжения похождений титульной бригады суровых блюстителей морали, стриминговый сервис Amazon Prime заказал спин-офф «Поколение „Ви“» о студентах узкоспециализированного супергеройского колледжа, где обладающих суперсилами детишек готовят на роли всенародных любимцев.



Подобный филиал академии профессора Ксавье для одарённых детей существовал и в оригинальном комиксе, но переживать, что создатели будут яростно придерживаться канона, не стоит — в «Пацанах» не старались, чего уж на вбоквел размениваться. «Поколение „Ви“» расскажет о мытарствах героини Мари Моро и других студентов учебного заведения.



Сериал сразу расставляет приоритеты и обозначает принципиально важные ориентиры. Главная героиня — чернокожая девушка с ярко выраженным синдромом Мэри-Сью. На подтанцовке у неё неуверенная в себе подружка, би-трансгендер, сильная и независимая, а также парень правильной кожной пигментации. При таких раскладах первое же серьёзное противостояние с белым цисгендерным гетеросексуалом-супером сводит всё подобие интриги на нет — и это даже не спойлер к первому эпизоду.



Дальше — больше: сюжет движется по накатанной девочкой по имени Среда колее. С прошлогодним хитом Netflix «Уэнсдей» у «Поколения „Ви“» общих черт даже больше, чем с пресловутыми «Пацанами». Закрытая школа, таинственные способности студентов (включая аналог мифической сирены, способной убедить человека сделать всё что угодно), секреты… да, даже соседка по комнате — намеренно жизнерадостная блондинка, у которой сложные отношения с родителями.



Понятное дело, что шоураннеры сосредотачиваются на якобы привычных среднестатистическому студенту проблемах, включая злоупотребление наркотическими веществами и беспорядочный секс. Но в мире, где супергерои реальны, а меркантильные корпорации контролируют их ради выгоды, хотелось бы усиления акцента на так называемую брендовость. Типичных приключений не очень умных подростков и ещё менее умных взрослых хватает и в других янг-эдалтах, а изнанки жестокого шоу-бизнеса и бескомпромиссных погонь за рейтингами маловато.



И в этом аспекте «Поколение „Ви“» жестоко обламывает: вместо того чтобы использовать собственные более-менее оригинальные фишки по максимуму, сериал идёт проторённой тысячами предшественников тропой. Здесь и секретный заговор, и вынужденные объединиться изгои, и новенькая, с ходу вливающаяся в самый популярный коллектив, и остальные клише из разряда детских детективов, заполонивших книжные рынки в конце 90-х годов прошлого века. Судя по расставленным акцентам, сериал ориентируется на аналогичную возрастную категорию, несмотря на засилье сисек-писек в кадре. По крайней мере, взаимоотношения отцов и детей, проблемы доверия и одержимость булимией, судя по хронометражу, ничуть не уступают (а кое-где и превосходят) расследования подставы, риск убийства и факт коррумпированности всего и вся.



Усугубляет и без того не самую радужную картину актёрская игра. Ах, если бы в Голливуде изобрели чудодейственную сыворотку, прибавляющую набранным по инклюзивным квотам лицедеям актёрского таланта, харизмы, живости в мимике и умении подать себя в кадре. Мечты-мечты…. Зато действующие лица не стесняются прямым текстом раз за разом проговаривать, что Мари Моро необычайно красива — ну, чтобы зритель понял, а то он после «Русалочки» какой-то несообразительный пошёл.



Самое печальное, что у сериала есть огромный потенциал производственной драмы. В те моменты, когда он отходит от типичного подросткового экшена в сторону корпоративной грызни за рейтинги, рабочие места и выгодные контракты, проект выглядит не просто хорошо, но и оригинально. Сосредоточься авторы на этих аспектах — и зритель мог получить штуку, сопоставимую по мощности с фаллосом… простите, «Фаустом» Гёте. А на деле выходит очередной размеренно-выверенный ширпотреб, на который, тем не менее, обязательно найдётся свой благодарный зритель.