 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО

Токен: 4CQwVszH9pUkprdUvLY

     
Жeня выpocлa! Шикapнaя Дapья Meльникoвa нa cъёмкax втopoгo ceзoнa нoвыx «Пaпиныx дoчeк» (фoтo) Тяжкие муки выбора в новом трейлере RoboCop: Rogue City Heдeля кинo нa KГ — глaвныe нoвocти 2–8 oктябpя
← Все рецензии О сериалеВидео / 5Кадры / 10Постеры / 5Разное / 4Фанарт

Поколение „Ви“

Gen V

V значит ВУЗ

Летом 2019 года на экраны вышел первый сезон «Пацанов» от шоураннера культового «Сверхъестественного» Эрика Крипке. Адаптация комикса Гарта Энниса препарировала и перевернула с ног на голову жанр супергероики. Местные обладатели суперсил не являлись эталонами нравственных норм и морально-этических ориентиров, а вели себя как мерзкие, двуличные, лицемерные и мелочные людишки, волею случая дорвавшиеся до власти.

И хотя экранизация значительно сгладила углы первоисточника в плане откровенной жести и членовредительства (компенсировав в полной мере сексуальными перверсиями), сериал нашёл своего благодарного зрителя. Вышло уже три сезона, а четвёртый в постпроизводстве, отложенном из-за забастовки сценаристов. Но помимо продолжения похождений титульной бригады суровых блюстителей морали, стриминговый сервис Amazon Prime заказал спин-офф «Поколение „Ви“» о студентах узкоспециализированного супергеройского колледжа, где обладающих суперсилами детишек готовят на роли всенародных любимцев.

Подобный филиал академии профессора Ксавье для одарённых детей существовал и в оригинальном комиксе, но переживать, что создатели будут яростно придерживаться канона, не стоит — в «Пацанах» не старались, чего уж на вбоквел размениваться. «Поколение „Ви“» расскажет о мытарствах героини Мари Моро и других студентов учебного заведения.

Сериал сразу расставляет приоритеты и обозначает принципиально важные ориентиры. Главная героиня — чернокожая девушка с ярко выраженным синдромом Мэри-Сью. На подтанцовке у неё неуверенная в себе подружка, би-трансгендер, сильная и независимая, а также парень правильной кожной пигментации. При таких раскладах первое же серьёзное противостояние с белым цисгендерным гетеросексуалом-супером сводит всё подобие интриги на нет — и это даже не спойлер к первому эпизоду.

Дальше — больше: сюжет движется по накатанной девочкой по имени Среда колее. С прошлогодним хитом Netflix «Уэнсдей» у «Поколения „Ви“» общих черт даже больше, чем с пресловутыми «Пацанами». Закрытая школа, таинственные способности студентов (включая аналог мифической сирены, способной убедить человека сделать всё что угодно), секреты… да, даже соседка по комнате — намеренно жизнерадостная блондинка, у которой сложные отношения с родителями.

Понятное дело, что шоураннеры сосредотачиваются на якобы привычных среднестатистическому студенту проблемах, включая злоупотребление наркотическими веществами и беспорядочный секс. Но в мире, где супергерои реальны, а меркантильные корпорации контролируют их ради выгоды, хотелось бы усиления акцента на так называемую брендовость. Типичных приключений не очень умных подростков и ещё менее умных взрослых хватает и в других янг-эдалтах, а изнанки жестокого шоу-бизнеса и бескомпромиссных погонь за рейтингами маловато.

И в этом аспекте «Поколение „Ви“» жестоко обламывает: вместо того чтобы использовать собственные более-менее оригинальные фишки по максимуму, сериал идёт проторённой тысячами предшественников тропой. Здесь и секретный заговор, и вынужденные объединиться изгои, и новенькая, с ходу вливающаяся в самый популярный коллектив, и остальные клише из разряда детских детективов, заполонивших книжные рынки в конце 90-х годов прошлого века. Судя по расставленным акцентам, сериал ориентируется на аналогичную возрастную категорию, несмотря на засилье сисек-писек в кадре. По крайней мере, взаимоотношения отцов и детей, проблемы доверия и одержимость булимией, судя по хронометражу, ничуть не уступают (а кое-где и превосходят) расследования подставы, риск убийства и факт коррумпированности всего и вся.

Усугубляет и без того не самую радужную картину актёрская игра. Ах, если бы в Голливуде изобрели чудодейственную сыворотку, прибавляющую набранным по инклюзивным квотам лицедеям актёрского таланта, харизмы, живости в мимике и умении подать себя в кадре. Мечты-мечты…. Зато действующие лица не стесняются прямым текстом раз за разом проговаривать, что Мари Моро необычайно красива — ну, чтобы зритель понял, а то он после «Русалочки» какой-то несообразительный пошёл.

Самое печальное, что у сериала есть огромный потенциал производственной драмы. В те моменты, когда он отходит от типичного подросткового экшена в сторону корпоративной грызни за рейтинги, рабочие места и выгодные контракты, проект выглядит не просто хорошо, но и оригинально. Сосредоточься авторы на этих аспектах — и зритель мог получить штуку, сопоставимую по мощности с фаллосом… простите, «Фаустом» Гёте. А на деле выходит очередной размеренно-выверенный ширпотреб, на который, тем не менее, обязательно найдётся свой благодарный зритель.

   
   
Поделиться:
Алексей Абросимов
11 октября 2023
 
Оценка автора
Стерильно
Читательский рейтинг
90%
Ваша оценка
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Xoyмлeндep и eгo кoмaндa пpивeтcтвyют нoвыx cyпepгepoeв в пpoмo-poликe «Пoкoлeния „Bи“»
 
Hoвыe cepиaлы нeдeли: cиквeл Castlevania, cпин-oфф «Пaцaнoв» и дpyгиe нoвинки
 
Джeнceн Эклc шлёт чёткий cигнaл co cъёмoчнoй плoщaдки «Пoкoлeния „Bи“»

Тоже интересно

 
Кино Macтepy пoвeзлo: Юлия Cнигиpь вcё жe cыгpaeт гoлyю Mapгapитy в пepeocмыcлeнии Бyлгaкoвa
 
Кино Пoдвoдник Пeтpoв cтoлкнётcя c кpaкeнoм в фaнтacтичecкoм эпикe oт peжиccёpa «Лeгeнды №17»
 
ИгрыАниме Xyдoжники пoдaли в cyд нa DeviantArt, Midjourney и Stability AI
 
Cлyx: «Cвeтлячкa» ждёт peбyт oт Disney+ для coвpeмeнныx зpитeлeй
 
Кино Зaк Cнaйдep paccкaзaл o плaнax нa cиквeл «Apмии мepтвeцoв»
 
Disney бoльшe нe пpинимaeт cцeнapии c бeлыми глaвными гepoями. Дaжe ecли oни oчeнь xopoши
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4ЕВА
 
 
1Телеовощи – 517: Одна большая проблема
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 588: «Миссия невыполнима 7», «Гран туризмо», победа над ИИ, пepeзaпycк «Людeй Икc»
 
4ЕВА – 549: Кризис посттравматического возраста
 
5Телеовощи – 516: Мы слишком далеко зашли
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 587: «Неудержимые 4», новые «Дети шпионов», мемуары Лecли Джoнc, «Никто тебя не спасёт», «Айта»
 
0Ноль кадров в секунду – 493: Античные сливы
 
 
5ЕВА – 548: Гендерная слеза и чеховский гатлинг
 
2Телеовощи – 515: Пушистый подросток
 
1Ноль кадров в секунду – 492: Unity против Unity
 
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru