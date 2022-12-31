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← Все рецензии О сериалеВидео / 1Кадры / 5Постеры / 1РазноеФанарт

Госизмена

Treason

Есть такая профессия

Шпионские триллеры и так нечасто выходят, а хорошие шпионские триллеры — и того реже. А уж если в голливудском продукте замешаны русские, «Семнадцать мгновений весны» ждать не приходится. Но сериал «Госизмена» под стать заявленной теме — загадка внутри загадки. К нему подступаешь без каких-либо ожиданий, и сериал преподносит немало сюрпризов.

Хитрый Netflix заманивает Чарли Коксом в роли замглавы MI6 Адама Лоуренса. Знают, черти, что пустоту в форме «Сорвиголовы» нужно чем-то заполнить. Вряд ли зритель купился бы, скажи они, что настоящая героиня там Ольга Куриленко — русская шпионка Кара, с которой Адама связывает общее тёмное прошлое. Она преследует собственные цели, манипулирует, дерётся и шпионит так, что под конец невольно сравниваешь Кокса с красивой щетинистой мебелью. Зато он убедительно играет зрячего.

Уна Чаплин и Киаран Хайндс удачно дополняют актёрский ансамбль. Но только привыкаешь к приятным персонажам и размеренному повествованию, как в него врывается до боли знакомое лицо Данилы Козловского. Камон, ребята, Козловский жмёт руку Мэтту Мёрдоку! Уже ради этого стоит смотреть «Госизмену». Оказывается, при достойном сценарии и приличной режиссуре Данила становится похож на актёра. Да и по-английски шепчет едва ли не понятнее, чем по-русски. Видно, на съёмках «Викинга» время даром не терял.

И как же приятно, что «наши» говорят по-английски без жуткого, набившего оскомину во всех местах акцента. Вот уж где чудеса. Адекватно общаются по-русски, кроме разве что загадочного слова «Эмайсикс», понимание которого отчего-то приходит не сразу. Не иначе, решили пощадить нежных западных зрителей, не привыкших к нашему грубому «Ми-шесть». Получились вполне нормальные люди. Стереотипы, да, но без карикатурности. Нормально говорят, нормально выглядят, нормально себя ведут. Даже водку никто не пьёт. Почти…

Кстати, об этом. Отсутствие яростной «клюквы» — крайне непривычное ощущение. Британской MI6 и американскому ЦРУ противостоит российская СВР вместо злобного Кэй Джи Би. Где такое видано? Им кто-то рассказал или сами догадались? Вообще, там удивительным образом обходят тему России. Даже Муслим Магомаев у них «какой-то певец из Баку». И как осторожно они обращаются с нынешней политической ситуацией… Нет, без обязательной повестки не обошлось, на ней буквально всё держится, но для проекта 2022 года остаться в настолько скромных границах — подвиг разведчика.

Сериалу такой подход лишь на пользу. Создатели максимально приземлённо показывают работу современной контрразведки, немного идеализированно, но никаких вам бондовских приколюх. Конечно, из-за их отсутствия темп сложно назвать бодрым, слегка камерное действие почти не покидает Лондон, но всё же заскучать не успеваешь. Сюжет лихо закручен, персонажи объёмные, саспенса завезли, как в хороший триллер. «Госизмена» держит в напряжении все пять эпизодов, заставляя гадать, что выберут герои — верность семье или верность стране. Если беззаветно служить Родине, ответит ли Родина взаимностью? Для каждого итог будет своим.

   
   
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Мария Баранова
31 декабря 2022
 
Оценка автора
Кино
Читательский рейтинг
80%
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