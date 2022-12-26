Новые сериалы недели: шпионские страсти Чарли Кокса

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Netflix

В жизни Адама Лоуренса, недавно получившего важный пост в MI6, вновь появляется роковая женщина — русская шпионка Кара, с которой его связывает общее сложное прошлое. Теперь главный герой вынужден сомневаться во всех и вся, а тайны, ложь и дипломатия станут центром этой запутанной и опасной истории.

Тем, кому интересны клюквенные страсти героев Чарли Кокса и Ольги Куриленко, могут заценить это многосерийное поделие.