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89

Новые сериалы недели: шпионские страсти Чарли Кокса

Источник: Netflx

Последняя неделя уходящего года постарается не загружать зрителей многосерийными премьерами — многим празднующим будет банально не до них. Но кое-что на голубых экранах всё-таки выйдет. Стриминговый сервис Netflix, например, покажет шпионскую драму «Измена» о коварной русской шпионке и объекте её обольщения в исполнении Чарли Кокса.

Понедельник, 26 декабря

 
Премьера+
Netflix
Измена Treason

драма, триллер

В ролях Чарли Кокс, Ольга Куриленко, Уна Чаплин, Киаран Хайндс, Адам Джеймс, Алекс Кингстон

Создатель Мэтт Чарман

В жизни Адама Лоуренса, недавно получившего важный пост в MI6, вновь появляется роковая женщина — русская шпионка Кара, с которой его связывает общее сложное прошлое. Теперь главный герой вынужден сомневаться во всех и вся, а тайны, ложь и дипломатия станут центром этой запутанной и опасной истории.

Тем, кому интересны клюквенные страсти героев Чарли Кокса и Ольги Куриленко, могут заценить это многосерийное поделие.

Видео

 
Конец сезона3
BBC One
Тёмные начала His Dark Materials

фэнтези, приключенческий

В ролях Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Лин-Мануэль Миранда, Джорджина Кэмпбелл, Кларк Питерс

Создатель Джек Торн, Филип Пулман

Восьмой эпизод The Botanic Garden станет заключительным для третьего сезона и сериала-экранизации книжной трилогии Филипа Пулмана.

Видео

Пятница, 30 декабря

 
Конец сезона2
Apple TV+
Хромые лошади Slow horses

драма

В ролях Гари Олдман, Крис Райлли, Розалинд Элизар, Оливия Кук, Кристин Скотт Томас, Джонатан Прайс

Второй сезон шпионской драмы завершится шестым эпизодом под названием Old Scores. В июне стриминговый сервис Apple TV+ продлил сериал на третий и четвёртый сезоны.

Видео

Суббота, 31 декабря

 
Премьера+
KION
Происшествие в стране Мульти-Пульти

комедия

В ролях Сергей Бурунов, Виктория Исакова, Данила Козловский, Александр Петров, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков

Телеспектакль, где современные кинознаменитости зачем-то перевоплощаются в персонажей советской киноклассики.

Для крепких духом.

Видео

Теги
Превью
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