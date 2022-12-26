Новые сериалы недели: шпионские страсти Чарли Кокса

Последняя неделя уходящего года постарается не загружать зрителей многосерийными премьерами — многим празднующим будет банально не до них. Но кое-что на голубых экранах всё-таки выйдет. Стриминговый сервис Netflix, например, покажет шпионскую драму «Измена» о коварной русской шпионке и объекте её обольщения в исполнении Чарли Кокса.
Понедельник, 26 декабря
драма, триллер
В ролях Чарли Кокс, Ольга Куриленко, Уна Чаплин, Киаран Хайндс, Адам Джеймс, Алекс Кингстон
Создатель Мэтт Чарман
В жизни Адама Лоуренса, недавно получившего важный пост в MI6, вновь появляется роковая женщина — русская шпионка Кара, с которой его связывает общее сложное прошлое. Теперь главный герой вынужден сомневаться во всех и вся, а тайны, ложь и дипломатия станут центром этой запутанной и опасной истории.
Тем, кому интересны клюквенные страсти героев Чарли Кокса и Ольги Куриленко, могут заценить это многосерийное поделие.
фэнтези, приключенческий
В ролях Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Лин-Мануэль Миранда, Джорджина Кэмпбелл, Кларк Питерс
Создатель Джек Торн, Филип Пулман
Восьмой эпизод The Botanic Garden станет заключительным для третьего сезона и сериала-экранизации книжной трилогии Филипа Пулмана.
Пятница, 30 декабря
драма
В ролях Гари Олдман, Крис Райлли, Розалинд Элизар, Оливия Кук, Кристин Скотт Томас, Джонатан Прайс
Второй сезон шпионской драмы завершится шестым эпизодом под названием Old Scores. В июне стриминговый сервис Apple TV+ продлил сериал на третий и четвёртый сезоны.
Суббота, 31 декабря
комедия
В ролях Сергей Бурунов, Виктория Исакова, Данила Козловский, Александр Петров, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков
Телеспектакль, где современные кинознаменитости зачем-то перевоплощаются в персонажей советской киноклассики.
Для крепких духом.
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