Новости аниме — лучшее за неделю

- «Приключение сакуры» — новый сериал от P.A. Works про девушек за работой — любимая студия Михаила Судакова отправляет милых девушек пахать в туристической индустрии.
- «Твоё имя» в Россию не спешит, но ставит рекорды в Китае — Макото Синкай нагибает китайский прокат.
- «Судьба: Великий Приказ — Первый приказ» — трейлер — не очень-то выразительный ролик новой «Судьбы».
- «Эль Драйв» — второй трейлер — сериал до сих пор не сумел объяснить, зачем его надо смотреть кому-то, кроме фанатов «Учителя-киллера Реборна», и уже, видимо, не сумеет.
- «Гора Священного Меча: Оценка мудрости» — трейлер — музыка в ролике приятная, да.
- «Служанка-дракон госпожи Кобаящи» — тизер — внезапно и правда забавный ролик, причём совершенно не похожий по стилю на прочие работы Kyoto Animation последних пяти лет.
- «Синий экзорцист 2: Цикл Нечистого Короля Киото» — пятый трейлер — потому что все любят трейлеры «Синего экзорциста 2».
- «Случаи айдолов» — авторы, сэйю, тизер — «поющие трусы» рвутся к власти.
- «Кухня Сомы 2 (спецвыпуск)» — трейлер — немного фансервиса на горячих источниках.
- Акиюки Симбо и студия Shaft работают над полнометражным аниме «Фейерверк» — кажется, наклёвывается серьёзная романтика.