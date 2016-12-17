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Первоисточники: deadline.comwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Триллер «Одинокая белая женщина» превратят в сериал

Телеканал NBC продолжает заниматься перекраиванием полнометражек в сериалы. Очередным претендентом на многосерийное будущее стал психологический триллер 1992 года «Одинокая белая женщина» с Дженнифер Джейсон Ли и Бриджет Фондой в главных ролях.

Кинокартина Барбе Шрёдера, основанная на романе Джона Лутца SWF Seeks Same, рассказывает о молодой состоятельной жительнице Нью-Йорка Эллисон Джонс, расставшейся с женихом, из-за того что он ей изменял. Чтобы хоть как-то заполнить образовавшуюся в жизни пустоту, Элли решает сдавать комнату и даёт объявление в газету: «Одинокая белая женщина ищет соседку». Так в её квартире появляется Хэди, с которой они быстро становятся лучшими подругами. Но очень скоро квартирантка начинает вести себя крайне подозрительно.

В многосерийном ребуте события будут происходить в современном Сан-Франциско. Создатели намерены отойти от чёткого разделения персонажей на плохих и хороших: если в фильме Элли была положительной героиней, а Хэди — злодейкой, то в сериале не сразу обнаружится, кто из них охотник, а кто жертва.

Эрик Гарсия («Потрошители») напишет сценарий и выступит в качестве исполнительного продюсера. Производством займётся компания Sony Pictures TV.

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