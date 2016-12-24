«Грех: Семь смертных грехов» — авторы и сэйю

Мультимедийный проект «Грех: Семь смертных грехов» (sin Nanatsu no Taizai) про адских демонов, символизирующих смертные грехи, представленные в виде полуголых красоток, заполучит аниме-воплощение в формате телевизионного сериала.
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Авторы
|Режиссёр, сценарист, автор концепции
|Киндзи Ёщимото
|«Генщикен 2», «Меч королевы», разнообразный хентай
|Ещё один сценарист
|Масащи Судзуки
|«Канокон», «Божественный кузнец»
|Дизайнер персонажей
|Сачико Ясуда
|Композитор
|Хироаки Цуцуми
|«Чёрный реликт», «Оранж»
|Ещё один композитор
|Масару Ёкояма
|«Оккультная девятка», «Апрель – это твоя ложь»
|Студии
|Artland, TNK
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Сэйю
|Люцифер
|Эри Китамура
|Эми в «Торадоре»
|Воплощение Гордыни
|Левиафан
|Акане Фудзита
|Мегу-чан в «Морской школе»
|Воплощение Зависти
|Сатана
|Ариса Сакураба
|Воплощение Гнева
|Бельфегор
|Аи Какума
|Нина Кляйн в «Альдноа.Зеро»
|Воплощение Лености
|Маммона
|Ёко Хикаса
|Мио в «Кейоне»
|Воплощение Алчности
|Вельзевул
|Юи Огура
|Цукико Цуцукакущи в «Хентайном принце и каменной кошке»
|Воплощение Чревоугодия
|Асмодей
|Чиаки Такахащи
|Канако Сандзё в «Терраформарс»
|Воплощение Сладострастия
|Астарот
|Адзуса Тадокоро
|Фино Бладстоун в «Героем я не стал, так что пришлось искать работу»
|Король-демон Уныния
|Велиал
|Щидзука Итоу
|Харука Морищима в «Амагами»
|Король-демон Тщеславия