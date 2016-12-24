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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:
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«Грех: Семь смертных грехов» — авторы и сэйю

Мультимедийный проект «Грех: Семь смертных грехов» (sin Nanatsu no Taizai) про адских демонов, символизирующих смертные грехи, представленные в виде полуголых красоток, заполучит аниме-воплощение в формате телевизионного сериала.

Авторы
Режиссёр, сценарист, автор концепции Киндзи Ёщимото «Генщикен 2», «Меч королевы», разнообразный хентай
Ещё один сценарист Масащи Судзуки «Канокон», «Божественный кузнец»
Дизайнер персонажей Сачико Ясуда
Композитор Хироаки Цуцуми «Чёрный реликт», «Оранж»
Ещё один композитор Масару Ёкояма «Оккультная девятка», «Апрель – это твоя ложь»
Студии Artland, TNK

Сэйю
Люцифер Эри Китамура Эми в «Торадоре»
Воплощение Гордыни
Левиафан Акане Фудзита Мегу-чан в «Морской школе»
Воплощение Зависти
Сатана Ариса Сакураба
Воплощение Гнева
Бельфегор Аи Какума Нина Кляйн в «Альдноа.Зеро»
Воплощение Лености
Маммона Ёко Хикаса Мио в «Кейоне»
Воплощение Алчности
Вельзевул Юи Огура Цукико Цуцукакущи в «Хентайном принце и каменной кошке»
Воплощение Чревоугодия
Асмодей Чиаки Такахащи Канако Сандзё в «Терраформарс»
Воплощение Сладострастия
Астарот Адзуса Тадокоро Фино Бладстоун в «Героем я не стал, так что пришлось искать работу»
Король-демон Уныния
Велиал Щидзука Итоу Харука Морищима в «Амагами»
Король-демон Тщеславия
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Грех: Семь смертных грехов (sin Nanatsu no Taizai)

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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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