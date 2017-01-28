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КГ играет: Hammerwatch (юбилейный стрим)

В 20:00 пройдёт юбилейный сотый стрим игрового раздела «КГ-Портала». В честь этого знаменательного события Лев Гринберг, Виктор Горов, Кирилл Илюхин и Михаил Судаков (какой юбилей без Судакова?) решили всей четвёркой заглянуть в Hammerwatch — забавный инди-клон классической серии Gauntlet, удачно совмещающий в себе простоту механик и издевательский уровень сложности — самое то для развесёлого праздничного стрима.

Поздравлять нас с юбилеем, отвлекать вопросами и обвинять в неисправимой кривоте рук можно будет в чате на YouTube-канале, подбадривать стримеров рублём — по ссылке, а просто смотреть — прямо здесь.

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Hammerwatch (PC) КГ играет (PC, PlayStation 4)

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