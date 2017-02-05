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«Звонки» — рейтинги и оценки критиков

Самый обсуждаемый фильм этой недели — ужастик «Звонки» — стал обладателем рейтинга 38% и сходу попал в список худших картин 2017 года. Критики практически единодушны в своих оценках — попытку реанимировать популярный франчайз можно назвать откровенно неудачной. Ленту ругают за сюжетную тупость, шаблонность концепции, идиотов-персонажей и нелогичную концовку — в общем, случилась очередная попытка некрофилии; что-то похожее мы уже видели с перезапуском «Кошмара на улице Вязов» и бесконечными «Пятницами 13-е» и «Хэллоуинами».

В последние годы в жанре ужастиков точечно выстреливают лишь считанные проекты: дилогия «Заклятие» (рейтинг 78% и 77%, соответственно), «Бабадук» (88%), «Окулус» (84%) и «Оно» (83%) — больше как-то даже и вспомнить нечего. На этом фоне оценки «Звонков» критиками намекают на то, что любителям хорроров на этой неделе вполне можно сэкономить пару часов жизни.

Другой крупный релиз этих дней — фэнтези «Голос монстра» (точнее, Лиама Ниссона) — получил суммарный рейтинг 79%. Впрочем, лучшей картиной недели хотелось бы назвать иранскую драму «Коммивояжёр» (80%), номинированную на «Оскар», однако в нашей стране кино вышло лишь в 70 копиях и посмотреть его достаточно проблематично.

Подробнее рейтинг «Звонков» и других актуальных фильмов смотрите в таблице ниже:

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Комментарии

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    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

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