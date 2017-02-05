Новости аниме — лучшее за неделю

- «Искусство меча Online: Порядковая шкала» — третий трейлер — ещё один красивый и зрелищный ролик. Скукота!
- «Легенды о ранах III: Холодная кровь» — трейлер — очень и очень бодрая нарезка из кровавых смертей, членовредительства и фансервиса.
- «Переустановка Сакурады» — тизер и авторский состав — история про заигрывание с временным потоком от перспективных авторов.
- «Чистюля! Аояма-кун» — анонс — если бы капрал Левай играл в футбол...
- Новый «Макросс» выйдет в 2018 году — содержание новости исчерпывается заголовком.
- Анонс аниме «Логика Хины» — никому не нужный спин-офф «Удачи и логики» про милых школьниц.
- Анонс аниме «Парни „Санрио“» — сериал попытается убедить зрителей, что любить Hello Kitty — не гейство.
- «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?» — авторский состав — очередная вариация на тему боевых школьниц окончательно растеряла наш и без того не высокий интерес.
- «Эроманга-сенсей» — трейлер — просто ещё одна сестрёнка-милашка, которая, правда, ещё и похабную мангу рисует.
- «Королевский наставник» — сэйю — сплошь малознакомые или и вовсе незнакомы артисты.